Edirne Belediyesi'nde 57 Personel, Düzenlenen Törenle Devlet Memuriyetine Geçti

Edirne Belediyesi'nde görev yapan 57 sözleşmeli personel, düzenlenen törenle yemin ederek devlet memuriyetine geçti.

Edirne Belediyesi'nde memuriyet kadrolarına geçirilen personel için yemin töreni yapıldı. Belediye bünyesinde çalışan 3 avukat, 1 veteriner hekim, 19 mühendis, 3 mimar, 5 eğitmen, 1 kimyager, 4 programcı, 6 ekonomist, 10 tekniker, 1 veteriner sağlık teknisyeni, 2 kameraman, 1 sanat tarihçisi olmak üzere toplam 57 personel için Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda yemin töreni düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır, Hakan İşcan, Yaver Tetik, Okan Gökerküçük ve daire müdürleri katıldı.

Sözleşmeli personel olarak görev yaparken, yapılan kanun değişikliği ile memur kadrosuna atanan personele hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Gürkan, şunları söyledi:

"'Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız.' Sizlere de aynı şekilde bu sözü yaşam felsefesi haline getirmelisiniz. İnsan elbette çalışma arkadaşlarına, ailesine, evlatlarına, eşine, dostuna toplumdaki diğer bireylere karşı saygılı olmak zorunda. Sevmek bir mecburiyet değildir, ama saygı bir mecburiyettir. ve kendine saygısı olmayanın başkasına saygısı olmaz. Kişi her ne işi yapıyorsa, en iyi olmak, en başarılı olmak zorundadır. Yaşam felsefemiz bu olmalıdır. Ne işi yaptığımız bizim için önemli, unvanımız önemli, statümüz bizim için önemli, aldığımız maaşlar, toplumdaki yerimiz bizim için önemli, bizim ilişkilerimizi belirler. Ama emin olun halk için, vatandaş için ki biz bir hizmet kurumuyuz. Sizin ne iş yaptığınız değil işinizi nasıl yaptığınız önemli. Eğer işinizi iyi yapmıyorsanız. Seçilerek gelmiş bir belediye başkanı olmanız, bir avukat olmanız, bir veteriner olmanız, doktor olmanız, mimar olmanız, mühendis olmanız hiç bir şey ifade etmez.

İşinizde en iyi olun, en çok çalışan siz olun. İnsan her zaman her şeyi başaramayabilir, her hedefine ulaşamayabilir. Ama o yolda yürümeyenler, hayatı boyunca hiçbir hedefe ulaşamaz. Başarıların arkasında hep daha önce yaşanmış, başarısızlıklar vardır. Direnmekten mücadele etmekten vazgeçmemek gerekiyor. Belediyenin ve Edirne'nin sizlerden çok ama çok hizmetler beklediğini, bir kez daha söylemek isterim. Hepinize hayırlı olsun, ailenize, evlatlarınıza. İnşallah ilerde bir gün sağlıkla emekli olmayı da nasip eder."