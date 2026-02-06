Haberler

Göçle mücadele bölge toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Düzce'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yapılan toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve etkin denetim faaliyetleri ele alındı. Vali Vasip Şahin'in başkanlığında yapılan toplantıda, bölgedeki valiler ve il göç idaresi müdürleri bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele 7. bölge koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Valisi Mehmet Makas ile birlikte bölge kapsamındaki illerin valileri ve il göç idaresi müdürleri katılım sağladı. Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapılan toplantıda; düzensiz göçle mücadelede yürütülen mevcut çalışmalar, alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar ele alındı. Ayrıca, kurumlar arası iş birliğinin artırılması, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi ve düzensiz göçle mücadelede karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası ve uygulanacak ortak stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yetkililer, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması adına ilgili tüm kurumların eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

