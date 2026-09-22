Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil 9. kez seçildi

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Düzce Veteriner Hekimleri Odası'nın olağan genel kurulu ve seçimleri 9 kez üst üste ilk toplantıda çoğunluk sağlanarak gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil 9 kez başkan seçildi.

Düzce Veteriner Hekimleri Odası'nın genel kurulu ve seçimi gerçekleştirildi. Odaya ait hizmet binasında düzenlenen genel kurul, üyelerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Genel kurulun ardından üyelerin mutabakatıyla seçimlere tek listeyle gidildi. Yapılan seçim sonucunda Şerif Ali Karanfil, Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı görevine 9. kez seçildi.

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, genel kurulun meslektaşların yoğun katılımıyla tamamlandığını belirtti.

Karanfil, Düzce Veteriner Hekimleri Odası'nın 2010 yılında kurulduğunu ve bu yıl dokuzuncu olağan genel kurulun gerçekleştirildiğini ifade ederek, dokuz genel kurulun da ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanarak yapılmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Karanfil, "Meslektaşlarımızı gösterdikleri mesleki hassasiyet sebebiyle kutluyor ve başarılar diliyoruz. Sevinçleri ve üzüntüleri beraber yaşayabildiğimiz, 'bir' ve 'biz' olduğumuz, kazanımlarla dolu sağlıklı, mutlu ve huzurlu 2026-2028 yılları hepimizin olsun" dedi.

Veteriner hekimlerden birlik mesajı

Yeni dönemin Düzce veteriner hekimleri başta olmak üzere hayvancılık, gıda ve pet sektörüne katkı sağlamasını temenni eden Karanfil, kamu, özel sektör ve emekli veteriner hekimlerle birlikte hayvan sağlığı ve gıda sektöründe meslektaşların bir bütün olma yolunda önemli mesafe kat ettiğini belirtti.

Karanfil, mesleğe yönelik ilginin ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde daha da artacağına inandığını ifade ederek, olağan genel kurul ve seçimlerin Düzce veteriner hekimleri, hayvancılık, gıda ve pet sektörleri ile ülke hayvancılığı açısından hayırlı olmasını diledi.

Düzce Veteriner Hekimleri Odası'nda gerçekleştirilen seçimlerin ardından Şerif Ali Karanfil, 9. kez başkanlık görevine seçilerek yeni dönemde de odaya başkanlık edecek.

Listede şu isimler yer aldı; yönetim kurulunda Şerif Ali Karanfil, Recep Ergül, Soner Zeybek, Yusuf Kadıoğlu, Yahya Çabuk.

Denetim kurulunda; Mustafa Erol, Gültekin Emre Genç.

Haysiyet divanı; Cemalettin Durmaz, Muharrem Tozan, Remzi Akdoğan, Onur Çolak, Cemil Uzun.

Büyük kongre delegesi; Aydın Koca, Sezai Dilli, Serdar İnce, Arif Kardeş.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı