Düzce ve Sakarya Üniversiteleri Dijital Güvenlik Eğitimi Düzenledi

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı ile Sakarya Üniversitesi iş birliğinde, dijital dünyada çevrim içi güvenlik farkındalığını artırmak ve siber zorbalıkla mücadele bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen, "Siber Zorbalıkla Mücadelede Sen de Varsın" başlıklı proje eğitimi gerçekleştirildi.

Sakarya ve Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin katkılarıyla Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, dijital yaşamın en önemli sorununun siber zorbalık ve güvenlik riskleri olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Günümüzde büyük bir tehdit haline gelen dijital güvenlik riskleri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğini düzenlendiğini belirten Tekin, "Dijital dünya bizlere çok fazla fayda sağlasa da içinde birçok tehdit içeriyor. Hem gençler hem de yetişkinler; hesap ele geçirme, banka ve kişisel bilgilerin çalınması, kimlik hırsızlığı gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Bugünkü programda kendimizi bu tehditlere karşı nasıl koruyabileceğimizi ve bilinçli bir dijital kültür oluşturmak hakkında konuşacağız" şeklinde konuştu.

Öğrenci sunumlarıyla siber zorbalıkta farkındalık yolculuğu

Açılış konuşmasının ardından program, öğrenci sunumları konuşmaları ile devam etti. Samet Ayan, "Dijital Dünyada Karşılaşılan Riskler ve Tehditler"; Ömer Faruk Acar, "Siber Zorbalık Nedir?" ve Dilanur Şahin, "Kadınlar İçin Dijital Güvenlik" başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi. Eğitimin ikinci oturumunda ise; Kayra Kaan Kabakçıoğlu, "Dijital Haklar ve Korunma Mekanizmaları"; Kerem Berk Şenol, "Siber Zorbalığın Toplumsal Etkileri" ve Yusuf Buğra Kılıç, "Siber Zorbalıkla Mücadele Politika Önerileri" hakkında bilgilendirmede bulundu.

Emniyet Müdürlüğü güncel tehditlere karşı önlemler

Programda konuşmacı olarak yer alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi yetkilileri, dijital suçlarla mücadele süreçleri ve çevrim içi ortamlarda karşılaşılabilecek riskler hakkında kapsamlı bir bilgilendirmede bulundu. Dijital suçlarla mücadelede operasyonel süreçler, kullanılan teknik yöntemler ve güncel siber suç türleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler sunan Siber Suçlar Birimi yetkilileri, gençlerin sıklıkla karşılaşabileceği sosyal medya dolandırıcılıkları, kimlik hırsızlığı, zararlı yazılım tuzakları ve hesap ele geçirme girişimlerine karşı önlem tavsiyelerinde bulundu.

"Siber Zorbalığa Karşı Gençlik İttifakı Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitim etkinliği, katılımcılardan toplanan politika önerileri ve anket çalışmasının ardından teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE