Haberler

Düzce ve Sakarya Üniversiteleri Dijital Güvenlik Eğitimi Düzenledi

Düzce ve Sakarya Üniversiteleri Dijital Güvenlik Eğitimi Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Siber Zorbalıkla Mücadelede Sen de Varsın' projesi eğitimi, dijital güvenlik riskleri ve siber zorbalık konularında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Programa akademisyenler, öğrenciler ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı ile Sakarya Üniversitesi iş birliğinde, dijital dünyada çevrim içi güvenlik farkındalığını artırmak ve siber zorbalıkla mücadele bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen, "Siber Zorbalıkla Mücadelede Sen de Varsın" başlıklı proje eğitimi gerçekleştirildi.

Sakarya ve Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin katkılarıyla Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, dijital yaşamın en önemli sorununun siber zorbalık ve güvenlik riskleri olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Günümüzde büyük bir tehdit haline gelen dijital güvenlik riskleri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğini düzenlendiğini belirten Tekin, "Dijital dünya bizlere çok fazla fayda sağlasa da içinde birçok tehdit içeriyor. Hem gençler hem de yetişkinler; hesap ele geçirme, banka ve kişisel bilgilerin çalınması, kimlik hırsızlığı gibi ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Bugünkü programda kendimizi bu tehditlere karşı nasıl koruyabileceğimizi ve bilinçli bir dijital kültür oluşturmak hakkında konuşacağız" şeklinde konuştu.

Öğrenci sunumlarıyla siber zorbalıkta farkındalık yolculuğu

Açılış konuşmasının ardından program, öğrenci sunumları konuşmaları ile devam etti. Samet Ayan, "Dijital Dünyada Karşılaşılan Riskler ve Tehditler"; Ömer Faruk Acar, "Siber Zorbalık Nedir?" ve Dilanur Şahin, "Kadınlar İçin Dijital Güvenlik" başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi. Eğitimin ikinci oturumunda ise; Kayra Kaan Kabakçıoğlu, "Dijital Haklar ve Korunma Mekanizmaları"; Kerem Berk Şenol, "Siber Zorbalığın Toplumsal Etkileri" ve Yusuf Buğra Kılıç, "Siber Zorbalıkla Mücadele Politika Önerileri" hakkında bilgilendirmede bulundu.

Emniyet Müdürlüğü güncel tehditlere karşı önlemler

Programda konuşmacı olarak yer alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi yetkilileri, dijital suçlarla mücadele süreçleri ve çevrim içi ortamlarda karşılaşılabilecek riskler hakkında kapsamlı bir bilgilendirmede bulundu. Dijital suçlarla mücadelede operasyonel süreçler, kullanılan teknik yöntemler ve güncel siber suç türleri hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler sunan Siber Suçlar Birimi yetkilileri, gençlerin sıklıkla karşılaşabileceği sosyal medya dolandırıcılıkları, kimlik hırsızlığı, zararlı yazılım tuzakları ve hesap ele geçirme girişimlerine karşı önlem tavsiyelerinde bulundu.

"Siber Zorbalığa Karşı Gençlik İttifakı Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitim etkinliği, katılımcılardan toplanan politika önerileri ve anket çalışmasının ardından teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Liverpool'a büyük şok! Şampiyonlar Ligi'nde bir darbe daha aldılar

Ne olacak bu takımın hali?
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.