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Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025'in İlk Okul Ziyaretini Gerçekleştirdi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025'in İlk Okul Ziyaretini Gerçekleştirdi
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Yusuf Murat Aydın'ın daveti üzerine 23 Nisan İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Aslan, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğretmenlere teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilkokul 2. Sınıf öğrencisi Yusuf Murat Aydın'ın kendisini okuluna davet etmesi üzerine 23 Nisan İlkokuluna gitti.

Vali Selçuk Aslan, 2025'in ilk okul ziyaretini 23 Nisan İlkokulu'na gerçekleştirdi. Düzce Kadın Emeği Merkezinde 27 Aralık 2024 tarihinde açılan Yerli Malı, Kadın Eli Yılsonu Pazarına katılmasında karşılaştığı 2. sınıf öğrencisi Yusuf Murat Aydın'ın daveti üzerine 2025 yılının ilk okul ziyaretini 23 Nisan İlkokulu'na yaptı. Vali Selçuk Aslan, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Aslan, ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet etti ve okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğretmenlere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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