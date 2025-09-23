Düzce Üniversitesi Akademisyenleri Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren Düzce Üniversitesi akademisyenleri, geçen yıllarda olduğu gibi yine uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi.

2024 yılı baz alınarak hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesi 2024 Etki Listesi'nde; Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya Genel Matematik alanında 91, Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Kağan Kırcaburun Madde Bağımlılığı alanında 193, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Çelik Enerji alanında 436. sırada yer alırken, Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şenol Şirin Makine Mühendisliği ve Ulaştırma alanında 571, Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Turgay Kıvak Malzemeler alanında 1211, Polimerler alanında Prof. Dr. Hüsnü Gerengi ise 1466. olma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhan Hacıoğlu Toksikoloji alanında 1723, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kenan Döşoğlu ise Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 2052. sırada kendine yer buldu. Malzemeler alanında Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Kara 2495, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Akıncıoğlu 5058. sıra ile listeye girme başarısı gösterirken, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Güvenç Yapay Zeka ve Görüntü İşleme alanında 5403, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel Enerji alanında 5586, Gümüşova Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Özbek ise Malzemeler alanında 5644. oldu. Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Suat Sarıdemir Enerji alanında 6649. olurken, Doç. Dr. Melike Erdoğan ise Yapay Zeka ve Görüntü İşleme alanında 6794. sıra ile listeye adını yazdırdı.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları"nın Kariyer Boyu Etki Listesi'nde ise; Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya Genel Matematik alanında 47, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Korkut Ormancılık alanında 438, Prof. Dr. Mehmet Kenan Döşoğlu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 2014, Prof. Dr. Hüsnü Gerengi Polimerler alanında 2687. sırayı alarak Düzce Üniversitesi'ne önemli başarılar kazandırdı. Prof. Dr. Emre Çelik Enerji alanında 3517, Malzemeler alanında Prof. Dr. Turgay Kıvak 3707, Prof. Dr. Fuat Kara 4420, Yapay Zeka ve Görüntü İşleme alanında ise Prof. Dr. Uğur Güvenç 7279. sıra ile küresel başarı hanesine adını yazdırdı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne giren ve Üniversitemizi gururlandıran akademisyenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE