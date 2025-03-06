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Düzce Sağlık Müdürü'nden Deprem Haftası Açıklaması

Düzce Sağlık Müdürü'nden Deprem Haftası Açıklaması
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Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, deprem riski konusunda sağlık personelinin bilinçlendirilmesi ve afet farkındalığının artırılması amacıyla yaptıkları eğitimler ve tatbikatlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, yapmış oldukları eğitimler ve tatbikatlarla sağlık personelinin bilinçlendirilmesi ve afet farkındalığı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Deprem Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında "Sağlık personelimizin bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklere ve uygulamalı eğitim çalışmalarına süreklilik kazandırmış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz eğitimler, tatbikatlar ile sağlık personelimizin bilinçlendirilmesi ve afet farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturduğu bir toplumda, yerinde zamanında ve doğru yöntemlerle yapılan müdahaleler, kaza ve doğal felaketler sonrasında yaşanacak olumsuzlukları azaltmaktadır. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü olarak Ülkemizin ve bölgemizin deprem riski altında olduğu bilinciyle hareket ederek, afetlere karşı hazırlık, zarar azaltma, kurtarma ve iyileştirme çalışmalarının personelimizin beklentilerine yanıt oluşturan, hızlı, etkin, zamanında hizmet üretebilecek düzeye çıkarılması, geleceğimiz yönünden zorunluluk olup, bu kapsamadaki çalışmalarımızı her yıl yenilenen eğitim programlarımızla sürdürmekteyiz" dedi.

Yasin Yılmaz, Deprem Haftasının afetlere karşı hazırlıklı olunmasında farkındalık ve deprem bilincinin oluşmasına katkı sağlamasını halkın deprem felaketinden ve diğer doğal afetlerden uzak, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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