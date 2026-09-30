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Düzce Kaynaşlı'da safran kursu başvuruları 30 Eylül 2026'da sona erecek

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Düzce Kaynaşlı'da safran kursu başvuruları 30 Eylül 2026'da sona erecek
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, safran yetiştiriciliğini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kurs düzenlenecek. Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğindeki kursa başvurular 30 Eylül 2026'ya kadar yapılabilecek.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde safran üretimine ilgi duyan vatandaşlara yönelik Safran Yetiştiriciliği Kursu düzenlenecek. Başvurular 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabilecek.

Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaynaşlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan safranın yetiştiriciliğini öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik kurs açılacak. Safran üretimi yapmak isteyen vatandaşların katılabileceği kursta, safran yetiştiriciliğine ilişkin temel bilgi ve uygulamaların aktarılması planlanıyor.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların 30 Eylül 2026 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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