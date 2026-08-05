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Düzce'de Kadın Üreticinin Yaban Mersini Bahçesine İl Müdürü'nden Ziyaret

Düzce'de Kadın Üreticinin Yaban Mersini Bahçesine İl Müdürü'nden Ziyaret
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kadın üretici Simge Tokcan'ın devlet destekli krediyle kurduğu yaban mersini bahçesini ziyaret etti. Tokcan, 6 farklı çeşitte yetiştirdiği meyvede bu yıl 3 ton rekolte beklerken, bahçesini ayı telinden koruma sistemiyle donattığını ve üretimi büyütmeyi hedeflediğini belirtti. Uzun, kadın girişimcinin üretime katkısından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, şehirde alternatif tarım ürünleri yetiştiren kadın üretici Simge Tokcan'a ait yaban mersini bahçesini ziyaret etti.

Bahçede incelemelerde bulunan İl Müdürü Esra Uzun, üretim süreci, ürün verimliliği ve işletmenin yatırım detayları hakkında üretici Tokcan'dan bilgi aldı. Bartın doğumlu olan ve 5 yıl önce Düzce'ye yerleşerek üretime atılan Simge Tokcan, 4 yıl önce devlet destekli kredi imkanlarından yararlanarak bahçesini tesis ettiğini belirtti. Fidan temini, damla sulama altyapısı ve koruma teli yatırımlarını devlet desteğiyle hayata geçiren Tokcan, bu sezon 4. üretim dönemini yaşadığını aktardı. Bahçesinde 6 farklı yaban mersini çeşidi bulunduran üretici, bu yıl yaklaşık 3 tonluk rekolte ve hasat beklediğini ifade etti.

Bahçesindeki teknik altyapı hakkında bilgi veren Tokcan, devlet desteğiyle kurduğu modern damla sulama sisteminin yanı sıra, yörede "ayı üzümü" olarak da bilinen meyveyi yaban hayatından korumak için çit etrafına özel "ayı teli" elektrikli koruma sistemi çektiğini dile getirdi.

Mevcut durumda butik bir işletme olarak üretim yaptıklarını belirten kadın üretici, ilerleyen dönemde yaban mersini alanlarını daha da büyüterek Düzce ekonomisine ve tarımsal çeşitliliğe katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise devlet desteklerinin sahada böyle verimli yatırımlara dönüşmesinden ve kadın girişimcilerin üretime katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Simge Tokcan'a emeği için teşekkür edip bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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