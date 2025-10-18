Haberler

Otobüs durağına dalan araç genç kadını hayattan kopardı

Otobüs durağına dalan araç genç kadını hayattan kopardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de hafif ticari araç, kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlerin arasında daldı. Feci kazada 43 yaşındaki Sema Sevgeç hayatını kaybetti, 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Sevgeç gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'de D-655 kara yolunda E.Y. idaresindeki hafif ticari araç, Sancaklar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına daldı.

Araç otobüs durağına daldı! Vefat eden genç kadın gözyaşları içinde toprağa verildi

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hafif ticari araç otobüs durağında bekleyen 12 yaşındaki T.A. ve 43 yaşındaki Sema Sevgeç'e çarptı. Kaza sonrası T.A. yaralanırken, Sema Sevgeç ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç otobüs durağına daldı! Vefat eden genç kadın gözyaşları içinde toprağa verildi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

MHP Düzce İl Teşkilatı'nda geçen dönem İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sevgeç, Tokuşlar Mahallesi Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları içinde Tokuşlar Mezarlığı'na defin edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.