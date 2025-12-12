Okulda diyabet konferansı düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Okulda Diyabet" adlı konferans Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, konferansa geniş bir katılım olduğunu söyleyerek, bu konferansa katkı sunanlara teşekkür etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ise; geleceğimizin garantisi olan çok değerli çocuklarımızın sağlığı konusundaki bilimsel toplantıda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ülkemizin ve milletimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığına yönelik gösterilen hassasiyet için Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu'na, konferansta bilgi ve deneyimlerini paylaşan konuşmacılara ve katkı sunan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

"Artık çare var"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, üniversite olarak bu etkinliği düzenlemekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, geçmişte çocuk hastalıkları konusunda diyabet gibi birçok bilinmeyen hastalık olduğunu ancak günümüzde insan ve çocuk sağlığını korumada gelinen noktanın gurur verici olduğunun altını çizdi. Eskiden diyabetin tam anlamıyla bilinemediğini sadece şeker hastalığı denildiğini hatırlatan Genç, bugün gelinen noktada diyabetle mücadelede çok ilerlendiğini ve kontrol altına alınabildiğini söyledi. Yapılan bu çalışmalarda başta hekimler olmak üzere devletimize de teşekkür eden İlhan Genç, "Çaresiz kalmak tabi ki çok kötü; ama çare var. Bu farkındalığı herkese yaymak lazım" dedi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından ardından konferans, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel'in Müzik Bölümü öğrencilerimizle birlikte hazırladığı konser ile devam etti. Öğrencilerin sergilediği başarılı performans, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Program "Okulda Diyabet" adlı panel ile devam etti. Panelde; Öğrencilerin genel sağlığının korunması ve diyabetli öğrencilerimizin eğitim hayatında karşılaştığı ve karşılaşabileceği sorunlar ele alındı.

"Küçücük bir bedende kocaman bir sorun, kocaman bir sorumluluk var"

Panelin ilk sunumunu yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan, 26 yıllık öğretmenlik serüveninde çok fazla hikayeyle karşılaştığını ifade ederek, "Bugün burada sadece bir bilgiyi paylaşmak için değil, aynı zamanda yüreklerimize dokunan bir gerçeği, okullarımızın görünmeyen; ama çok güçlü kahramanlarımızı, diyabetli çocuklarımızı, konuşmak için bir aradayız. Bir öğretmen olarak 26 yılda yüzlerce öğrenciyle, Anadolu'nun çok farklı iklimlerinde yolum kesişti. Fakat bazı çocuklar vardır gülüşleriyle, çabalarıyla sessiz dayanıklıklarıyla sınıfınıza sadece bir öğrenci olarak değil, birer hikaye olarak girerler. İşte diyabetli çocuklarımız da tam da böyle hikayelerin taşıyıcısıdır" diyerek sınıfta karşılaştığı diyabetli çocukların yaşadıkları mücadeleleri katılımcılarla paylaştı.

Küçük bir bedende kocaman bir sorun, kocaman bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Pınar Aslan, "Biz öğretmenler olarak öğrencilerimizin t1 mi, yoksa t2 diyabetli mi olduğunu ezbere bilmeliyiz. Küçük dokunuşlarla bir yavrunun hayatını değiştirebiliriz. Yapılan bu etkinlikler farkındalığı artırarak daha duyarlı, daha destekleyici okullar oluşturmamızı sağlıyor" dedi.

"Bilmek birçok şeyi değiştiriyor"

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer "Okul Sağlığında Kurumlar Arası İş Birliği" başlıklı sunumunda yapılan bu etkinliklerin bir amacının da o derdi yaşayanların gözüyle bakabilmeyi öğretmek, farkındalığı artırmak için daha fazla ne yapılabileceğine çözüm bulmak olduğunu söyledi. "Bilmek birçok şeyi değiştirebiliyor" diyen Gülşen Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okulda Diyabet" adlı internet sayfasında aileler ve okullar için eğitim videoları oluşturduklarını katılımcılarla paylaştı.

Bu çalışmaların bilimsel yolu takip ederek devam edeceğini söyleyen Gülşen Özer, sağlığı korumanın yolunun sadece Sağlık Bakanlığı'na devredebilecek bir konu olmadığının altını çizdi. Milli eğitim olarak yaptıkları programlarla farkındalığı artırarak önleyici çalışmalar yapmak olduğunu vurgulayan Özer, davranışları değiştirmenin ve çocuğun psikolojisini koruyarak bu süreçten geçmesini sağlamanın yolunun eğitimden geçtiğini hatırlattı.

Panel, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Gülcan Kılınç'ın "Okulda Diyabet Programı", Muhsin Köse'nin "Okulda Diyabet Programının Tanıtımı", Özlem Çalıkuşu'nun Okulda Diyabet Programı kapsamında "Düzce 2025 Uygulamaları" ve Prof. Dr. İlknur Aslanoğlu'nun "Okul ve Diyabet Yönetimi" sunumu ile son buldu. - DÜZCE