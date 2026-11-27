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Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 49 öğrencinin katılımıyla Lider Çocuk Tarım Kampı gerçekleştirildi.

Bu yıl "Çocuk, Kadın, İklim" temasıyla düzenlenen kampta, öğrencilerin tarımsal üretimi yerinde görmelerine ve deneyimleyerek öğrenmelerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesi doğrultusunda yürütülen program ile çocuklara doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırılması, çocukların tarımla buluşturulması, tarladan sofraya gıda üretim süreçleri, tarımsal üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği konularında bilgilendirilerek bilinçli tüketiciler olmalarının sağlanması amaçlandı.

Kamp etkinliklerine katılan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, öğrencilerle bir araya gelerek tarımın hayatımızdaki yeri, gıda üretiminin önemi, doğanın ve doğal kaynakların korunması konularında sohbet etti.

Program kapsamında kadın üreticilerin bir araya gelerek kurdukları Düzce Güvenköy Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ziyaret edildi. Öğrencilere kadınların tarımsal üretimdeki rolü, kırsal kalkınmaya sağladıkları katkılar, kooperatifleşmenin önemi ve üretim süreçleri hakkında bilgiler verilerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Düzce koyunculuğunda örnek teşkil eden bir küçükbaş hayvancılık işletmesi ile at çiftliğini ziyaret eden öğrenciler, hayvanları yakından gözlemleme, onlara dokunma ve tanıma fırsatı buldu. Ziyaretlerde öğrencilere hayvanların bakım ve beslenmesi, hayvansal üretimin önemi ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Arıcılık konusunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere arıların tozlaşmadaki rolü, tarımsal üretimin devamlılığına ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına sağladıkları katkılar anlatıldı. Arılardan elde edilen bal, polen, propolis, arı sütü ve balmumu gibi ürünler tanıtılarak coğrafi işaret tescilli Düzce Kestane Balının tadımı gerçekleştirildi.

Kamp kapsamında düzenlenen uygulamalı etkinliklerde öğrenciler, çeşitli sebze tohumlarını saksılarda toprakla buluşturdu. Öğrencilere tohumun çimlenmesinden bitkinin gelişimine kadar geçen üretim süreci, toprağın önemi ve bitkilerin yetişmesi için gerekli şartlar hakkında bilgiler verilerek tarımsal üretimi deneyimleme imkanı sağlandı.

Ayrıca "Çocuk, Kadın, İklim" temalı resim yarışması düzenlendi. Öğrenciler; tarım, doğa, çevrenin korunması, iklim değişikliği ve kadınların tarımsal üretimdeki yeri konularındaki duygu ve düşüncelerini resimlerine yansıtarak sergiledi.

Çocukların tarım ve doğayla iç içe, eğlenerek ve deneyimleyerek öğrenmelerine imkan sağlayan Lider Çocuk Tarım Kampı ile sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve kadınların tarımsal üretimdeki önemi konularında farkındalık oluşturulması, gelecek nesillerin üretimin değerini bilen, çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı