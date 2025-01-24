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Düzce'de Kahverengi Kokarca Zararlısı İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Düzce'de Kahverengi Kokarca Zararlısı İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kargolar ve nakliye firmalarına yönelik kahverengi kokarca zararlısı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 2017'de Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen zararlının yayılma yolları ve önlemler ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kargolar, taşıyıcı kooperatifler ve nakliye firmalarına yönelik kahverengi kokarca zararlısı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda zararlının 2017 yılında Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı bunun nakliye yoluyla gelme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Düzce Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, teknik personel ve ilgili sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kahverengi Kokarca (Halyomorpha Halys) zararlısının taşımacılık sektörü üzerindeki etkileri ve yayılma yolları ele alındı.

Zararlının 2017 yılında Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı bunun nakliye yoluyla gelme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Bu durumun, uluslararası ticaret ve lojistik faaliyetlerinde kontrol ve önlemlerin daha da önemsenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Kahverengi Kokarcanın yayılmasını engellemek amacıyla, kargo ve nakliye araçlarının düzenli olarak ilaçlanması gerektiği ifade edildi.

Katılımcılara zararlının bitkisel üretimde özellikle ciddi kayıplara neden olduğu ve müdahale edilmemesi durumunda bu kayıpların daha da artabileceği belirtildi. Toplantıda, tüm sektör temsilcilerinin konuya duyarlılık göstermesi ve önleyici tedbirlerin titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Kahverengi Kokarca zararlısının şehrin tarımsal faaliyetlerine etkilerine dikkat çekerek "Bu zararlının şehrimize nakliye yoluyla gelme ihtimali yüksek. Şu anda ilimizde büyük zararlara yol açmamış olsa da Karadeniz Bölgemizde ve özellikle Doğu Karadeniz illerinde fındık başta olmak üzere birçok üründe ciddi kayıplara neden olmaktadır. Aynı sorun ilimizde de yaşanabilir. Bu yüzden tedbirli olmamız şart. Araçların düzenli olarak ilaçlanması ve gerekli kontrollerin yapılması konusunda hassas davranmalıyız" dedi.

Kahverengi kokarca zararlısı bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kaynaşlı Kaymakamlığı toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıyla da Kaynaşlı İlçesi nakliyecileri konu hakkında bilgilendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kahverengi Kokarca zararlısıyla mücadele konusunda ilgili tüm taraflarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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