Düzce'de Elektronik Vaka Sistemi Başarıyla Uygulanmaya Başladı

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Vaka Sistemi ile Düzce'de acil sağlık hizmetleri dijitalleşti. Sistem, ambulanslarda tablet ve araç içi kamera kullanarak hasta bilgilerini hızlı ve güvenli bir şekilde yönetiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan tablet sistemi Düzce'de sorunsuz bir şekilde hayata geçirildi.

Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlatan Elektronik Vaka Sistemi (EVS), 112 vaka yönetimini uçtan uca dijitalleştirerek vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve izlenebilir bir sağlık hizmeti sunmayı amaçladı. 2019 yılında Bolu, Çanakkale, Kırklareli, Kırıkkale ve Çankırı'da pilot olarak uygulanan sistem 2025 yılında Düzce'de de hizmete alındı.

Düzce Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Ayşenaz Özcan, sistem ile ilgili verdiği bilgilerde, "Sağlık Bakanlığı'nın bir süredir pilot illerde uyguladığı Elektronik Vaka Sisteminin son aşamasına gelinmiş, bütün ve sorunsuz hizmeti ile Türkiye genelinde kalan diğer illerde hizmet yaygınlaştırılması uygulamasına geçildi. Bu aşamada ilimizde ki ambulanslara araç içi kamera takılmasının ardından tablet tabanlı dijital sisteme tamamen geçiş yapıldı. Ambulanslar araç içi kameralar ile hasta bilgilerini kayıt edip anlık merkeze ulaştırılabilen tabletler ile donatıldı. Yeni sistem ile birlikte vaka yönetimi hasta bilgileri ve konum bildirimi daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmakta. Ayrıca kamera entegrasyonu ile ambulans sürüş sistemi de kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede şeffaflık ve kalite en üst seviyeye çıkıyor. Geçiş sürecince bakanlığımızın ekipleri Düzce'ye gelerek çalışmalara yakından eşlik etti. Süreç boyunca oluşan aksaklıklara anında müdahale ederek uygulamaya daha hızlı ve verimli başlanılmasını sağladılar. Acil sağlık hizmetleri istasyonları artık sadece tıbbi müdahale değil aynı zamanda teknoloji ile güçlendirilmiş etkin bir koordinasyon ile görev yapılıyor. Düzce'de sağlıklı kalite, akreditasyon, hız ve verimlilik alanlarında sürekli gelişim göstererek Türkiye'nin acil sağlık hizmetlerinde tam dijital entegrasyona sorunsuz geçen illerden birisi olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce'de sistem ambulanslarda sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haber YorumlarıSelim:

