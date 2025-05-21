Düzce'de Çerkes Sürgünü Anıldı

Düzce'de 21 Mayıs 1864'de Çarlık Rusyası'nın sürgünü sonrasında hayatlarını kaybedenler Düzce'de anıldı.

Çerkes sürgününün 161. yılında Düzce'de anma etkinlikleri düzenlendi. Kafkas Anıt Rölyefi önünde düzenlenen programda konuşan Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, "161 yıl önce Çarlık Rusyası'nın orantısız gücü ile sistematik olarak yürüttüğü yok etme politikası neticesinde atalarımız ana vatanlarından sürüldü. Yaşlı, kadın, çocuk binlercesi Karadeniz'in hırçın sularında gömüldü. Sadece bir halk değil yaşam biçimi bir kültür bir dil yok edilmek istendi. Bugün nefes alabiliyorsak ve var isek bunu özgürlükleri vatanları ve gelecek nesilleri için yok olma pahasına onurlu bir şekilde savaşıp şehadete eren sürgün yollarında hayatını yitiren ve bütün olumsuzluklara rağmen bizlerin bu günlere gelmesini sağlayan kahraman atalarımıza borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"Bilinmezliğe doğru çıkılan bir yolculuk"

Düzce Valisi Selçuk Aslan da, "Uzun yıllar savaşın sonunda bir halkın ana vatanından ata yurdundan tamamen sökülerek Karadeniz'in hırçın suları içerisinde bir bilinmezliğe doğru çıkılan yolculuk. Nesilden nesile bu hatırayı yaşatarak bu kimliği yaşatarak devam ediyor. Yola çılanların farklı kaynaklara göre 3'te 2'si anadolu topraklarına ulaşabilmiştir. Geldikleri vatandan bu vatana adaptasyon gibi kitlesel hastalıklar gibi ikinci bir dram ile karşı karşıya kalmışlardır. Ben Çerkes kardeşlerimin acısını yüreğimden paylaştığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hem Çerkezce hem de Abhazca dualar edilerek hayatlarını kaybedenler anıldı. Daha sonra Kafkas anıtına karanfiller bırakıldı. - DÜZCE