Başsavcı Yasin Emre DÇGC'yi ağırladı

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (DÇGC) yönetimi, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile bir araya gelerek, cemiyetin amaçları ve gelecek faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (DÇGC), Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile bir araya geldi. Başsavcı Emre, Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin Düzce basınının büyük çoğunluğunu bir çatı altında topladığına dikkat çekti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, DÇGC yönetimini ağırladı. Cemiyet Başkanı Mustafa Armutcu Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş amacı ve bundan sonraki süreçte yapılması düşünülen faaliyetler konusunda bilgiler aktardı. Ziyarete katılan gazeteciler de çalışmalar ve hedefler konusunda görüşlerini dile getirdi.

Başsavcı Emre, Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin basınının büyük çoğunluğunu bir çatı altında topladığına dikkat çekerek, "Bu oluşumun hem gazetecilik mesleğine hem de Düzce'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Cemiyetinizde görev alan tüm gazetecilerle geçmişten bu yana zaten iyi bir iletişim içindeyiz. Bundan sonra da iletişimimizi daha güçlü hale getireceğimize inanıyorum. Çalışan Gazeteciler Cemiyeti yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
