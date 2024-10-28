Duyarlı Vatandaş Yavru Kedinin Umudu Oldu

Elazığ'da duyarlı bir vatandaş, bir arkadaşının evinin inşaatı sırasında yavru kedi ile karşılaştı. Ön patisinden engeli bulunan kedi ile aralarında bağ gelişen hayvansever, iki günde bir 60 kilometre yol giderek kediyi hem sevip hem de kendi elleri ile beslemeye başladı. Bununla da yetinmeyen vatandaş, kedinin patisini tedavi ettirmek için veterinerin yolunu tuttu. Duyarlı vatandaşın bu hareketi, takdir topladı.

Elazığ'da yaklaşık 5 ay önce bir arkadaşının evinin inşaatına yardım etmek için şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan inşaat alanına giden Çağlar Karataş isimli vatandaş, burada yavru bir kedi ile karşılaştı. Birkaç defa gelip gittiği inşaat alanında karşılaştığı yavru kedi ile yakından ilgilenen Karataş ile hayvan arasında duygusal bir bağ gelişti. Karataş, evin odunluk bölümüne yerleşen yavru kediyi iki günde bir 60 kilometre yol giderek görmeye başladı. Kedi ile yakından ilgilenen Karataş, ziyaret günlerini iple çekmeye başladı.

Sık sık kedinin yanına giden Karataş, yanında getirdiği kuru ve yaş mamalarla kediyi kendi elleriyle besliyor. Evin bahçesine girdikten sonra arabadan inmeden seslenmesinin hemen ardından barındığı odunluk kapısının önünde biten kedi, hemen Karataş'ın yanına koşuyor. Bir süre kendini sevdiren kedi, daha sonra getirilen yiyecekleri afiyetle yiyor.

Patisinin tedavisi için veterinere götürdü

Doğuştan sağ ön patisi eğri olan kedinin durumuna dayanamayan Karataş, hayvanı tedavi ettirmek için kafese koyarak veterinerin yolunu tuttu. Burada muayenesi yapılan kedinin bacağında herhangi bir kırık, çıkık veya çatlama olmadığı, eğriliğin doğuştan olduğu belirlendi. Kedinin ayağının düzeltilmesi için de tedavilere başlandı.

60 kilometrelik yolu üşenmeden gidip geliyor

Arkadaşı ile inşaat yaptıklarını ve kediyle burada tanıştıklarını belirten Karataş, "Arkadaşımız ile burada bir inşaat yapıyorduk. Arkadaşımın kızı görmüştü. Duvarların arkasından miyavlamaya başladı. O gün süt ile su verdik. Ertesi gün ufak işler vardı, geldiğimde kedinin burada olduğunu fark ettim, sanki bizi bekliyor gibiydi. Kendisiyle ilgilendim, sütünü suyunu verdim. Sonraki günlerde birer yaş mama alarak gelmeye başladım. Yaş mamayı çok seviyor kediler. Sonrasında aramızda bir bağ gelişti. Küçüktü biraz, ayağında bir problem varmış gibi hissettik ama tam detaylandıramadık. Büyüdükçe daha da fark edilir oldu. Bugün de bir veteriner hekim arkadaşımıza muayeneye götüreceğiz. Bizim için de bir değişiklik oluyor. İki üç günde bir sırf kedi için de olsa 30 geliş 30 gidiş 60 kilometrelik bir yol yapıyorum ve bu durumdan da çok memnunun açıkçası" dedi.

Veterinere teslim edildi

Veteriner Ahmet Özçelik de sokakta yaşayan bu minik kedinin duyarlı vatandaşlar tarafından kliniğe getirildini söyleyerek, "Yapmış olduğumuz X-Ray görüntüleme sisteminde doğmasal bir anomali olduğunu düşünüyoruz. Çünkü herhangi bir kırık ya da çatlak saptanmadı. Destekli bandaj ile bir süre tedavi altına alacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ