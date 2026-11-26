Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Düşünce Rotası Derneği Başkanı Fatih Köse, toplumsal birlik ve beraberliğin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, karşılıklı saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Farklı düşüncelerin ve yaşam biçimlerinin ortak değerler etrafında bir araya gelebilmesinin toplumsal zenginliğin önemli bir parçası olduğunu belirten Köse, güçlü bir toplumun temelinde birbirini anlayan ve destekleyen bireylerin bulunduğunu ifade etti.

Toplumların yalnızca ekonomik güçleriyle değil, sahip oldukları sosyal bağlar ve dayanışma kültürüyle de ayakta kaldığını kaydeden Köse, özellikle aile yapısının korunması, komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve kuşaklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların iletişim alışkanlıklarının değiştiğini belirten Köse, dijital iletişimin yaygınlaşmasının yüz yüze ilişkilerin ve sosyal dayanışmanın değerini azaltmaması gerektiğini dile getirdi.

"Farklılıklarımız birlikte yaşama kültürümüzü zenginleştirir"

Toplum içerisinde farklı düşüncelerin bulunmasının doğal olduğunu ifade eden Köse, önemli olanın bu farklılıkları karşılıklı anlayış çerçevesinde değerlendirmek olduğunu söyledi.

İnsanların birbirlerini dinlemesinin, farklı görüşlere saygı göstermesinin ve ortak sorunlar karşısında birlikte hareket edebilmesinin toplumsal huzuru güçlendireceğini belirten Köse, özellikle genç nesillere hoşgörü ve dayanışma bilincinin kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Köse, "Bizi bir arada tutan ortak tarihimiz, kültürümüz, değerlerimiz ve geleceğe ilişkin umutlarımızdır. Farklı düşüncelere sahip olabiliriz ancak ortak paydamız Türkiye'dir. Birbirimizi anlamaya çalıştığımız, yardımlaşmayı ve dayanışmayı önemsediğimiz sürece aşamayacağımız zorluk yoktur" diye konuştu.

"Dayanışma kültürü gelecek nesillere aktarılmalı"

Toplumsal dayanışmanın yalnızca zor zamanlarda hatırlanacak bir değer olmadığını belirten Köse, yardımlaşma kültürünün günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda önemli görevler üstlendiğini kaydeden Köse, gönüllülük faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk projelerinin ve toplum yararına gerçekleştirilen çalışmaların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Köse, daha huzurlu ve güçlü bir toplum için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı