Zeynep Tuncay'dan Başkan Akgül'e Anlamlı Ziyaret

Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonalarında üst üste kazandığı Türkiye Şampiyonlukları ve elde ettiği Dünya Üçüncülüğü ile hem ilçenin hem de Türkiye'nin gururu olan Kdz. Ereğli Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Zeynep Tuncay, ailesi ve Okul Müdürü Nazım Yüksel ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Zeynep Tuncay'ın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği önemli başarılar değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, azmi, disiplini ve kararlılığıyla örnek olan başarılı sporcuyu tebrik ederek, elde ettiği derecelerin yalnızca eğitim camiası için değil, tüm Kdz. Ereğli için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Harun Akgül, özel gereksinimli bireylerin fırsat verildiğinde spor, sanat ve eğitim alanlarında önemli başarılara imza attığını belirterek, "Zeynep'in elde ettiği başarılar; azmin, emeğin ve kararlılığın en güzel örneklerinden biridir. Öğrencimizin ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmesi hepimizi gururlandırmıştır. Bu başarının oluşmasında büyük emek veren ailesini, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve antrenörlerini yürekten kutluyor, Zeynep'e başarılarla dolu bir spor hayatı diliyorum." dedi.

Ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ü. Gülsüm Balbey Dedeşah tarafından Zeynep Tuncay'a elde ettiği başarıların anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı