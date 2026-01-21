Dünya Türk Dili Ailesi Günü, Cidde'de kutlandı

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Cidde Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen Dünya Türk Dili Ailesi Günü için Cidde'de özel etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Cidde Başkonsolosluğu tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kutlama etkinliği İİT Daimi Temsilciliği Resmi Konutu'nda gerçekleştirildi. Cidde'deki özel etkinliğe, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin, Merkezi İstanbul'da bulunan İİT alt kuruluşu İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç, Ankara'da yerleşik İİT alt kuruluşu İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da kain İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın İİT Daimi Temsilcileri ile İİT Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Aftab Khokher ile İİT Genel Sekreterliği'nden üst düzeyli yetkililer ve Cidde'deki Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz törende gerçekleştirdiği konuşmasında, Türk dilinin yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik geniş bir coğrafyada yaklaşık 300 milyonluk bir nüfus tarafından konuşulmakta olduğunu, Anadolu'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Balkanlar'a, Akdeniz'den Hazar'a uzanan bu büyük coğrafyada Türk dili ailesinin ortak tarihi, değerleri ve kültürel birliğinin temsil edildiğini belirtti. İİT bünyesinde bu önemli günün her yıl 15 Aralık günü kutlanması amacıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın talimatıyla Türkiye tarafından İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi'ne Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin eş-sunucu olduğu bir karar taslağı sunulduğunu kaydetti.

TMV Başkanı Özdil ise faaliyet gösterilen ülkelerde Türkçeyi öğretmeyi sadece bir dil eğitimi olarak değil; Türkçe konuşan milletler arasındaki gönül bağlarını kuvvetlendiren ve ortak geleceğe ilişkin umutlar besleyen bir köprü olarak gördüğünü belirtti. Okul öncesinden üniversiteye uzanan eğitim kurumları aracılığıyla 70 bini aşkın öğrencinin TMV sayesinde Türkçe öğrendiğini ifade eden Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde UNESCO tarafından alınan bu tarihi kararın, TDT üyesi ülkelerin devlet başkanlarınca tam destek gördüğünü belirtti. Türkiye'nin uluslararası alanda ortaya koyduğu siyaset vizyonu ve etkin bir aktör olarak üstlendiği rolün, diğer ülkelerle kültürel köprüler kurulmasına ve Türkçenin uluslararasılaşmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Özdil ayrıca, bu sürecin kurumsal zeminde güçlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Türk Dil Kurumu gibi kurum ve kuruluşların dünyanın pek çok ülkesinde yürüttüğü faaliyetlerin ve kurduğu iş birliklerinin hayati bir rol oynadığını ve bu çalışmalar sayesinde Türklerin tarihsel birikiminin ve Türkçenin taşıdığı değerler dünyasının farklı coğrafyalara taşınabildiğini kaydetti.

Özdil TMV olarak "Türk Dilinin Yaşayan Değerleri" adıyla bir ödül ihdas ettiklerini ve bu ödülün ilk olarak Türk edebiyatının müstesna isimlerinden Mustafa Kutlu'ya takdim edildiğini söyledi.

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü, 3 Kasım 2025 tarihinde Özbekistan'ın tarihi Semerkand şehrinde düzenlenen 43. UNESCO Genel Konferansı'nda olarak ilan edilmişti. - CİDDE