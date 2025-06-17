Düğün Magandaları Tutuklandı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gelin alma merasimi sırasında havaya ateş açarak 1 çocuğu yaralayan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından tutuklandı. Olayda yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Düğün magandaları tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gelin alma merasiminde havaya ateş açarak 1 çocuğu yaralayan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde 15 Haziran 2025 günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gelin alma merasimi sırasında alanda bulunan E.C.B. ve F.H. isimli 2 kişi silahla havaya ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden biri, o esnada alanda bulunan 11 yaşındaki Y.K.'ya isabet etti. Kolundan yaralanan küçük çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralama olayı ile ilgili inceleme başlattı. Çevrede yapılan araştırma ve olay yerinde bulunan kameraların incelemesi sonucunda tespit edilen E.C.B. ve F.H. isimli 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahıslar ile birlikte marka model ve seri numarasız 2 adet tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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