DSÖ deprem için 3. seviye acil durum ilan etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Hans Kluge, 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu.

"ULUSLARARASI TOPLUMU, DESTEĞİ ARTIRMAYA DEVAT EDİYORUM"

Kluge yaptığı açıklamada, "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ediyorum. Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren üye devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

23 MİLYON İNSANIN ETKİLENECEĞİ UYARISINDA BULUNDULAR

Dün de Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan büyük depremden 23 milyona kadar insanın etkilenebileceği uyarısında bulunularak, uzun vadeli yardım sözü verildi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM sağlık kuruluşunun bölgeye acilen yardım gönderdiğini açıklayarak "Artık zamana karşı bir yarış söz konusu" dedi.

Ghebreyesus, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acil durum malzemelerini seferber ediyoruz. Yaralılara ve en savunmasız durumdakilere temel sağlık hizmetleri sağlamak üzere DSÖ acil sağlık ekipleri ağını harekete geçirdik."