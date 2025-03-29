Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

DSO Başkanı Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

DSO Başkanı Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla dolu bir Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten DSO Başkanı Kasapoğlu, "Bayram, bir olmaktır, birlikte olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın, Denizlili hemşehrilerimin ve kıymetli sanayicilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mübarek Ramazan ayının ardından birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla dolu bir Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kasapoğlu, "Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında bir araya geldik. Şimdi ise bayramın coşkusunu, sevdiklerimizle birlikte paylaşıyoruz. Bayramlar, sadece sevinç ve mutluluk günleri değil, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularımızın da pekiştiği özel zamanlardır. Bayram, bir olmaktır, birlikte olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın, Denizlili hemşehrilerimin ve kıymetli sanayicilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, şehrimize, ülkemize sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.