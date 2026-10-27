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Dronla vurulan tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti! Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

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Dronla vurulan tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti! Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı Haber Videosunu İzle
Dronla vurulan tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti! Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı
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Ağustos ayında Karadeniz'de silahlı dron saldırısına uğrayıp Samsun açıklarında karaya oturan Hong Kong bayraklı kimyasal tanker M/T Golden Sapling, römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Geçiş süresince Boğaz transit gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı. Ağır hasarlı tankerin söküm için İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesisine götürüleceği öğrenildi.

  • Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Hong Kong bayraklı kimyasal tanker M/T Golden Sapling'in İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
  • 147,8 metre uzunluğundaki 19 bin 455 DWT kapasiteli tanker, Aras Salvor römorkörü yedeğinde ve KEGM Kurtarma 8 ile KEGM Kurtarma 11 römorkörlerinin refakatinde geçiş yaptı.
  • Tankerin geçişin ardından söküm ve geri dönüşüm için İzmir Aliağa'daki Öge Gemi Söküm Tesisleri'ne götürüleceği belirtildi.

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayarak ağır hasar alan ve Samsun açıklarında karaya oturan Hong Kong bayraklı kimyasal tanker M/T Golden Sapling tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

AĞUSTOS AYINDA DRON SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Karadeniz'de ağustos ayında silahlı dron saldırısıyla vurulan ve sürüklenerek karaya oturan Hong Kong bayraklı petrol ve kimyasal ürün tankeri M/T Golden Sapling, kurtarma operasyonunun ardından İstanbul Boğazı'na ulaştı. Singapur merkezli Chem Pool Management tarafından işletilen 147,8 metre uzunluğundaki 19 bin 455 detveyt tonluk (DWT) tanker, Aras Marine firmasına ait "Aras Salvor" açık deniz römorkörü yedeğinde ilerledi. Operasyona Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM Kurtarma 8 ve KEGM Kurtarma 11 römorkörlerinin de refakat ettiği belirtildi.

SÖKÜM İÇİN ALİAĞA'YA GÖTÜRÜLECEK

Tankerin geçiş işlemleri tamamlandıktan sonra söküm ve geri dönüşüm için İzmir Aliağa'daki Öge Gemi Söküm Tesisleri'ne götürüleceği öğrenildi. Boğazın güvenli geçişini sağlamak amacıyla İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine çift yönlü olarak askıya alınırken, M/T Golden Sapling tankerinin geçişi havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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