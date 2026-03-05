Dron saldırısı sonrası Azerbaycan uçuşları Iğdır'a yönlendirildi

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - İran tarafından gönderildiği belirtilen dronların Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı çevresinde tahribata yol açması ve 4 kişinin yaralanmasının ardından Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'den Nahçıvan'a gitmek isteyen yolcuları taşıyan 3 uçak Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na indi.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından Bakü'den Nahçıvan'a gitmek üzere yola çıkan yolcuları taşıyan 3 uçak, güvenlik gerekçesiyle Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yönlendirildi.

Azerbaycanlı yolcular havalimanında AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürü Fikret Bağca tarafından çiçeklerle karşılandı.

Iğdır'a gelen Azerbaycanlı yolcular, çiçeklerle kendilerini karşılayan yetkililere teşekkür ederek, "Yaşasın Türkiye–Azerbaycan kardeşliği. Bizi böyle karşılamanızdan çok mutlu olduk. Iğdır'a indik, buradan da karayoluyla Nahçıvan'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Nahçıvan Havalimanı yeniden faaliyete geçene kadar Bakü–Nahçıvan uçuşları Iğdır Havalimanı'na yönlendirilecek. Yolcular buradan karayoluyla Nahçıvan'a geçecek.

Iğdır Milletvekili Alagöz havalimanında yaptığı açıklamada, drone saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi:

"Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgedeki mevcut olayların büyümesini istemiyoruz. Tabii ki yanı başımızda yaşanan olaylar bizi de etkiliyor. Nahçıvan Havalimanı'nda yaşanan olay nedeniyle havalimanı bir süreliğine uçuşlara kapatıldı. Güvenlik açısından Bakü–Nahçıvan uçuşları bugünden sonra Iğdır üzerinden yapılacak. Nahçıvanlı Azerbaycanlı kardeşlerimizi burada görmekten mutluluk duyacağız."

Alagöz ayrıca, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın ilk kez uluslararası bir uçuşa hizmet vermesinin önemli gelişme olduğunu belirterek, havalimanının gümrüklü sahaya çevrilmesi ve uçuşların açılmasının bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA