Dr. Yusuf Seçgin, Türkiye'nin Anatomi Alanında Birincisi Oldu

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin, YÖKSİS'in 2025 yılı verilerine göre Anatomi alanında Türkiye birincisi oldu.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin, akademik yayın performansında Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı.

YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) tarafından açıklanan Anatomi Anabilim Dalı akademik performans sıralamasında 2023 yılında 18. sırada yer alan Seçgin, 2024'te 3. sıraya yükselmişti. Seçgin, 2025 yılının ilk üç ayında kabul edilen ve yayımlanan makaleler üzerinden hesaplanan puanlamada ise 390 puanla Türkiye birinciliğini elde etti.

Yapay zeka temelli yaklaşımları tıp alanıyla birleştiren Seçgin yapay sinir ağları, makine öğrenme algoritmaları, derin öğrenme, hastalık-yaş-cinsiyet tespiti, geometrik morfometri ve organ hacmi hesaplama metotları gibi ileri düzey konularda yaptığı araştırmalarla dikkat çekiyor. Tıp alanında dijital dönüşümün öncülerinden biri olarak gösterilen Seçgin'in çalışmaları hem akademik çevrelerde hem de sağlık teknolojilerinde çığır açacak potansiyele sahip.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Dr. Seçgin'in başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Karabük Üniversitesi, bilimsel alanda üst üste elde ettiği başarılarla akademik camiada adından sıkça söz ettiriyor. Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Seçgin hocamızın Türkiye birinciliği, üniversitemizin bilimsel üretkenliğinin ve akademik gücünün bir göstergesidir. Bu başarı, yalnızca üniversitemiz için değil, şehrimiz ve bölgemiz için de büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye genelinde tıp alanında kazanılan bu başarılar, ülkemizin bilimsel prestijine ve üniversitemizin akademik kimliğine ciddi katkılar sunmaktadır. Karabük Üniversitesi olarak, bu tür başarıları kutlamakla kalmıyor; tıp gibi geleceğe yön verecek alanlarda yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi yenilikçi teknolojilere yönelerek akademik dünyaya daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hocamızı tebrik ediyor, bilim dünyasında ülkemizi ve üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak tüm çalışmalarında başarılar diliyorum." - KARABÜK