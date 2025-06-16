Dr. Mehmet Turan Yazlak'ın İsmi Kütüphanede Yaşatılacak

Dr. Mehmet Turan Yazlak'ın İsmi Kütüphanede Yaşatılacak
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Sinop'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Dr. Mehmet Turan Yazlak'ın ismi, Malatya'daki Niyazi Mısri İlkokulu'nda oluşturulan kütüphaneye verildi. Törenle açılışı yapılan kütüphanede Yazlak'ın ailesi ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Sinop'ta geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Dr. Mehmet Turan Yazlak'ın ismi, Malatya'da Niyazi Mısri İlkokulu'nda oluşturulan kütüphaneye verildi.

Hempa Çocuk Derneği öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programında duygu dolu anlar yaşanırken, Yazlak'ın ailesi ve katılımcılar duygularını dile getirdi.

Törende konuşan Dr. Mehmet Turan Yazlak'ın annesi, oğlunun isminin böylesine anlamlı bir yerde yaşatılacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Diğer konuşmacılar ise projeye emek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, kütüphanenin çocuklara faydalı olması temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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