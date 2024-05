Dr. Kamil Furtun Anma Töreni Düzenlendi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun Tabip Odası ve sağlık emekçileri, 9 yıl önce görevi başındayken öldürülen Dr. Kamil Furtun için anma töreni düzenledi. Samsun Tabip Odası Başkanı Sema Aydoğdu, "Bugün bu ülkede bir hekim katledildiğinde sadece bir hekim ölmüyor, bu dokuz yılda hayatları kurtarılabilir, şifalarına kavuşabilir binlerce hastanın, hasta yakınının umudu da ölüyor. Kamil Furtun hiçbir zaman ölmeyecek ama bugün bu ülkede, bu ahlaksızlıklara, bu suçlara göz yumuldukça, ortak olundukça çare bulunmak için gayret edilmedikçe daha çok acılarımız olacak" dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 yıl önce görevi başında öldürülen Dr. Kamil Furtun sağlık emekçileri tarafından anıldı. Basın açıklamasının ardından hastane yerleşkesinde bulunan Kamil Furtun'un heykeline karanfiller bırakıldı.

"Ortak çare bulunmadıkça daha çok acımız olacak"

Samsun Tabip Odası Başkanı Sema Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Dile kolay 9 yıl... Söylemesi ne kadar kolay değil mi? Hala dün gibi, hala bugün gibi ve hep de öyle olacak gibi. Bugün bu ülkede bir uzman hekim, bir cerrah tam 23 yılda yetişiyor. Bugün bu ülkede hiçbir meslek mensubunun almadığı uzunlukta bir eğitimden geçerek hekim, uzman hekim, cerrah, göğüs cerrahisi uzmanı olunabiliyor. Yani bugün bu ülkede bir hekim katledildiğinde sadece bir hekim ölmüyor, bu dokuz yılda hayatları kurtarılabilir, şifalarına kavuşabilir binlerce hastanın, hasta yakınının umudu da ölüyor. Kamil Furtun hiçbir zaman ölmeyecek ama bugün bu ülkede, bu ahlaksızlıklara bu suçlara göz yumuldukça, ortak olundukça, çare bulunmak için gayret edilmedikçe daha çok acılarımız olacak. Kamil ağabey bizlerin en savunmasız olduğumuz, kollarımızı gönlümüzü siz hastalarımıza şifa verebilmek için açtığımız, evlerimizden çok yuva eylediğimiz, bildiğimiz hastanelerimizde katledildi.

"Toplumdaki şiddet çığ gibi büyüyor"

Bugün hala aynı korunaksızlıkla çalışmaya, sizlere şifa vermeye yaşamaya çalıştığımız, yuvalarımızdan daha çok yuvalarımız olan iş yerlerimizde yani kime sorsanız 'naif, beyefendi, mütevazi, güler yüzü eksik olmazdı' der onun için. Meslektaşlarına her zaman yardımcı olan, durumu olmayan hastalarının dolmuş yol paralarını ceplerine koyan, birçok canı kurtaran Kamil Furtun yuvası gördüğü hastanesinde, ailesi gibi gördüğü hastalarının yanında katledildi. Sağlıkta şiddet, toplumdaki şiddetten elbette ki ayrılamaz, günümüzde toplumdaki şiddetin etki etmediği neredeyse hiçbir yer yok. Öğretmenlerimiz de öldürülür oldu bu ülkede artık. 'Doktor dövüyoruz' diye övünmeye cüret edenlerin cezasız kalmasına, sağlık çalışanlarına olan dilin saygısızlaştırılmasına müsaade edilmeye devam edildikçe korkarım ki biz daha çok üzüleceğiz. Sağlıkta şiddete karşı sözde alınan önlemler oyalamadan öteye geçemiyor ne yazık ki. Öyle ki bu toplumda artık şiddet bir çığ gibi büyüyor. Bu ülkede artık insanlar şiddetle konuşuyor, şiddeti konuşuyor, şiddete uğruyor. Şiddet artık en sık kullanılan iletişim dili haline geliyor. Hatta yetmiyor şiddetten övünülür hale geliniyor. Arttıkça artan iş yükü, insan üstü çalışma saatleri, hekim ve sağlık çalışanları hakkında değersizlik söylemlerine devam edilmesi bizleri bu kabul edilemez olaylara hedef haline getiriyor.

"Sıfır tolerans için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"

Bizleri anlamak, ne zor eğitimlerden geçip ne zor işler yaptığımızı görmek, saygı duymak için illaki hekim eşi, hekim anne babası, hekim kardeşi mi olunmalıdır? Yaşatmak için bulunduğumuz yerlerde yaşamlarımızdan olmamak, istemek durumunda kalmak ne ironiktir. Hiçbir zaman bu kadar kutsanmamış, kabul görmemiş cehalet bizden aldı onu, önlemler hastaneye sokaklara isim vermek olmamalı sadece. Daha çok hakarete uğramamak, daha çok ölmemek için etkin sağlıkta şiddet yasasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha yineliyorum. Bugün hastanelerimizde, ASM'lerimizde, iş yerlerimizde can güvenliği birinci sorunumuz oluyorsa bu bizim değil bize bu güvenli çalışma ortamlarını sağlayamayanların ayıbıdır. Hastayı müşteri, biz hekimleri ve sağlık çalışanlarını ucuz iş gücü gibi görmeye evrilen bir sağlık reformu ne kadar başarılı olabilir sorarım size. Şiddetin çözümü, şiddete karşı sıfır tolerans ve etkin yasaların bir an önce gündeme konulmasıyla sağlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir an önce adım atmalıdır. Biz şiddete sıfır tolerans için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."