Dr. Damkacı: 'Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi'

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, aşılanmanın dünyada her yıl difteri, tetanos, boğmaca, kızamık kaynaklı tahminen 2 ila 3 milyon insanın ölümünü önlediğini kaydetti.

İl Müdürü Damkacı, Aşı Haftası'nın 2015'ten beri hastalıklara karşı aşılamayı teşvik etmek için düzenlenen bir farkındalık haftası olduğunu belirterek, aşılanmanın dünyada her yıl, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık kaynaklı tahminen 2 ila 3 milyon ölümü önlediğini ifade etti. İnsanlık tarihinde büyük salgınlara, ölümlere yol açan pek çok hastalığın aşılamanın sonucu olarak artık görülmediğine dikkati çeken Damkacı, "Çiçek hastalığının 1977'den itibaren görülmediği ve 1987'de de çiçek aşısı uygulamalarının ihtiyaç kalmadığından tüm dünyada durduruldu. Türkiye'de uzun yıllardır sürdürülen aşılama programlarıyla difteri hastalığının görülmedi. Ülkemizde son difteri vakasının görüldüğü yıl 2011'dir. Hastalık, özellikle 5 yaş altında ve eksik aşılılarda ölümle sonuçlanabilmektedir. Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde Türkiye'de çocukluk çağı aşılama takvimiyle 'boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, suçiçeği, hepatit a, hepatit b, s. pneumoniae, h. influenzae tip b' adlı 13 hastalığa karşı aşı yapılmaktadır. Çocuklara ve risk grubunda olan erişkinlere aşının ücretsiz. Genişletilmiş Bağışıklama Programı takvimini tamamlayan bir çocuk, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklardan korunmaktadır. Aşılama takvimini tamamlayan bir çocuk bu hastalıkların yol açtığı karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanseri, verem, menenjit ve zatürreden, orta kulak iltihabından, bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunmaktadır" dedi.

"Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi"

Türkiye'deki aşı uygulamasına değinen Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulaması başlatılmaktadır. Uygulanan aşılar, 'İyi Üretim Prosedürleri' kurallarına uygun üretilmiş olup uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır. Başta çocuklar olmak üzere, aşılanmamış/eksik aşılı kişiler için hastalık riski kaçınılmaz olarak yükselmektedir. Aşı tereddüdü ve aşı reddi bugün 10 küresel sağlık tehdidi arasında. Salgının başında umut bağladığımız aşının, Kovid-19'un kontrol altına alınmasındaki rolünü gördük. Aşı tarihinin önceki zaferlerine benzer bir zafer yaşadık. Yerli aşımız Turkovac, risk grubundakiler başta olmak üzere hepimizin hizmetinde. Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi. Aşılanma, sağlığımıza karşı görevimizdir. Aşılanma, doğan her çocuğun doğal hakkıdır. Aşı, insan ömrünün uzamasında en etkili faktörlerden biridir. Herkes için uzun bir yaşam amacıyla aşı bilincini yaygınlaştıralım" diye konuştu. - BİLECİK