Cengiz Yavilioğlu'ndan Yavi Katliamı'nın 32. Yılına Dair Anma Mesajı

Eski Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, 25 Ekim 1993 tarihinde PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivil için anma mesajı yayımladı. Yavilioğlu, Yavi Katliamı'nın acısını hissederek, bu vahşetin Türk milleti üzerindeki etkilerini vurguladı. Terörün insanlık onurunu hedef aldığını ancak milletin birliğini asla bozamayacağını belirten Yavilioğlu, şehitleri rahmetle andı.

Önceki dönem Maliye Bakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, 25 Ekim 1993 tarihinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerce katledilen 5'i çocuk 33 sivil vatandaş için bir anma mesajı yayımladı.

Dr. Yavilioğlu mesajında, "Bundan tam 32 yıl önce, 25 Ekim 1993 tarihinde, bu topraklarda yaşanan insanlık dışı bir vahşetin, Yavi Katliamı'nın acısını bir kez daha yüreğimizde hissettik. O karanlık gecede, hain terör örgütü PKK mensupları, Çat ilçemize bağlı Yavi Mahallesi'nde, aralarında çocukların ve masum köylülerin bulunduğu 33 sivil kardeşimizi hunharca katletti. Bu saldırıda 5'i çocuk olmak üzere 33 canımızı toprağa verdik. Onlar, bu vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden masum insanlardı. Bu katliam, sadece Yavi'de değil, tüm Türkiye'nin yüreğinde derin bir yara açmıştır. O gün, terör bir kez daha insanlık onurunu hedef almış, ancak milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu asla yıkamamıştır. Bugün burada bir kez daha haykırıyoruz: Terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, milletimizin birliği ve beraberliği karşısında daima yenilgiye uğrayacaktır. Yavi Katliamı'nı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu aziz vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
