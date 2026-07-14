DPÜ Rektörü Kızıltoprak: 15 Temmuz, Milli Birlik ve Beraberliğin Tarihi Dönüm Noktasıdır

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin Türk milletinin sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde ortaya konulduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

DPÜ'de gerçekleştirilen anma programında konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmasına üniversitenin temsil ettiği değerlere vurgu yaparak başladı. Üniversitenin bayrağının, şehitlerin fedakarlığını ve Türk milletinin sarsılmaz iradesini simgelediğini belirten Rektör Kızıltoprak, "Biz toprağa düşeriz ancak sancağımızı düşürmeyiz" sözleriyle Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin hiçbir zaman zedelenmeyeceğini ifade etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün yıllar boyunca dini değerleri istismar ederek devletin kurumlarına sinsice sızdığını dile getiren Kızıltoprak, örgütün milletin emeğini, alın terini ve güvenini suistimal ettiğini söyledi. FETÖ'nün farklı kimlikler ve maskeler altında gerçek niyetini uzun yıllar gizlediğini belirten Kızıltoprak, darbe girişimiyle birlikte bu maskelerin tamamen düştüğünü kaydetti.

Terör örgütlerinin sadece cana değil, devlet düzenine, milli değerlere ve toplumsal huzura da kastettiğini ifade eden Süleyman Kızıltoprak, "Terör örgütü düzen istemez, devlet istemez, otorite istemez, değer istemez. Bütün bunları istismar ederek başka odakların çıkarlarına hizmet eder" dedi.

"Milletine silah doğrultan hiçbir yapı bu milletin vicdanında yer bulamaz"

15 Temmuz gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığını, emniyet teşkilatının, güvenlik güçlerinin ve masum vatandaşların hedef alındığını hatırlatan Kızıltoprak, darbecilerin kendi milletine silah doğrulmasının tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Türk milletinin bu ihaneti hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Kızıltoprak, FETÖ'nün tarih boyunca en karanlık ihanetlerden biri olarak anılacağını belirterek, "Kendi milletine silah doğrultan hiçbir yapı hiçbir zaman bu milletin vicdanında yer bulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı darbecilerin hesaplarını bozdu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi yaptığı meydanlara çıkma çağrısının tarihi bir liderlik örneği olduğunu ifade eden Kızıltoprak, bu çağrının darbecilerin tüm planlarını bozduğunu söyledi.

Milletin liderine duyduğu güvenle meydanları doldurduğunu belirten Kızıltoprak, vatandaşların devletine, demokrasisine ve meşru yönetime sahip çıktığını dile getirerek, "15 Temmuz gecesi milletimiz lideriyle bütünleşmiş, devletine sahip çıkmıştır." dedi.

15 Temmuz gecesinde toplumun her kesiminin tek yürek olduğunu söyleyen Kızıltoprak, kadınların, gençlerin, yaşlıların, çiftçilerin, işçilerin ve memurların meydanlarda demokrasi nöbeti tuttuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların meydanlara çıktığını belirten Kızıltoprak, vatandaşların tankların önüne yürüdüğünü, kurşunlara göğüs gerdiğini, ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Bazı vatandaşların ise minarelerden salalar okuyarak milli direnişe destek verdiğini dile getiren Kızıltoprak, o gece herkesin vatanın elden gitmesi halinde milletin de büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını bildiğini ifade etti.

"O gece hiçbir makam konuşmadı. O gece bir lider konuştu, bir millet konuştu. Hiçbir unvan konuşmadı, konuşan sadece millet oldu" diyen Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz'un devlet-millet bütünleşmesinin en güçlü şekilde yaşandığı gece olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"Bir devletin en büyük gücü milletidir"

15 Temmuz'un birçok önemli ders verdiğini ifade eden Rektör Kızıltoprak, bunların en başında devletin en büyük gücünün millet olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin gerektiğinde vatanı uğruna canını vermekten çekinmediğini belirten Rektör Kızıltoprak, vatan sevgisi, bayrak aşkı, milli birlik ruhu ve İslam davasının milyonlarca insanın ortak vicdanında birleştiğini ifade etti.

15 Temmuz'un aynı zamanda büyük acıların yaşandığı bir gün olduğunu belirten Kızıltoprak, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andıklarını söyledi.

Şehitlerin isimlerinin sokaklarda, meydanlarda ve üniversite kampüslerinde yaşatıldığını ifade eden Kızıltoprak, düzenlenen anma programlarında Kur'an-ı Kerim okunarak şehitlerin ruhlarına dualar gönderilmeye devam edileceğini belirtti.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde milli iradeye bağlılıklarını bir kez daha vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Zafer bizimdir; çünkü irade bizimdir, devlet bizimdir, cumhuriyet bizimdir, bayrak bizimdir, vatan bizimdir, gelecek bizimdir. Gelecek bu millete inanan ve bu millete güvenenlerindir." ifadelerini kullandı.

Rektör Kızıltoprak, konuşmasını tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek tamamlarken, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin daim olması, devletin ebediyen payidar kalması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daima muzaffer olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı