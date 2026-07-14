Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Türk televizyon tarihinde bir dönem en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve 2008-2012 yılları arasında ekranlara gelen Akasya Durağı dizisi, yıllar sonra oyuncular arasında yaşanan polemikle yeniden gündeme geldi. Dizide “Mert” karakterine hayat veren Balamir Emren’in bir programda yaptığı açıklamalar, tartışmaya yol açtı.

Emren, dizide “Taksici Melahat” karakterini canlandıran Melek Baykal için “Sabahları onu görünce enerjim düşerdi” ifadelerini kullanırken, “Nuri Baba” karakteriyle hafızalara kazınan merhum oyuncu Zeki Alasya ile Baykal’ın ilk sezonun ardından konuşmadığını öne sürdü.

Bu sözlerin ardından Zeki Alasya’nın eşi Jülide Alasya yazılı bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı. Alasya, “Zeki ile Melek’in arasında hiçbir zaman husumet olmadı. Aksine Melek, Zeki’nin yıllara dayanan en kıymetli dostlarından biriydi.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Melek Baykal’dan açıklama gecikmedi. Balamir Emren’e sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, “Aradan 15 yıl geçtikten sonra gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunmaya değer mi? Bundan sonra adımı da meslek hayatımı da bir daha ağzına alma.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com