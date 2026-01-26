Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Endonezya Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'nda yerini aldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Maarif Ajansı tarafından düzenlenen Endonezya Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katılarak uluslararası platformda eğitim vizyonunu paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan'ın da katıldığı etkinlikte DPÜ'yü, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir temsil etti.

Fuar boyunca Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki gelişimi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sunduğu akademik ve sosyal imkanlar katılımcılara aktarıldı. Yabancı öğrenci adaylarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek üniversitenin güçlü araştırma altyapısı, uluslararası imkanları ve çok kültürlü kampüs yaşamı hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türkiye'nin son 20 yılda yükseköğretimde önemli bir ivme yakaladığını belirterek,

"Ülkemiz kaliteli eğitim anlayışı ve uluslararası projelerdeki etkinliğiyle dünya genelinde cazip bir eğitim merkezi haline geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak hedefimiz, uluslararası öğrenci sayımızı artırmak ve farklı kültürlerden gelen öğrencilerle akademik ve sosyal zenginliğimizi güçlendirmek" dedi.

Prof. Dr. Kızıltoprak, öğrencilerin Kütahya'da güvenli, huzurlu ve nitelikli bir ortamda eğitim aldıklarını vurgulayarak,

"Üniversitemiz, uluslararası etkinlikler ve araştırma imkanlarıyla dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere kapılarını açıyor. Farklı coğrafyalardan gelen gençlerin kültürel değerlerini bizlerle paylaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA