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DPÜ'de Medyanın Toplum Üzerindeki Etkileri Raporu Değerlendirildi

DPÜ'de Medyanın Toplum Üzerindeki Etkileri Raporu Değerlendirildi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan "Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerinin Tespiti ve Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" başlıklı raporun değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan "Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerinin Tespiti ve Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri" başlıklı raporun değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DPÜ Konukevi'nde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Danışmanı Mehmet Fatih Öke ve RTÜK İstanbul Temsilcisi Abdullah Yılmaz katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, medyanın toplumu etkileme, yeni değerler oluşturma ve toplumsal dönüşümü şekillendirme noktasında güçlü bir mekanizma olduğunu ifade etti. Kızıltoprak, farklı disiplinlerden akademisyenlerin katkısıyla hazırlanan raporun, medya ve toplum ilişkisine multidisipliner bir bakış sunduğunu belirterek çalışmanın önemine dikkat çekti.

Dijital platformlar ve gençler ele alındı

RTÜK Başkan Danışmanı Mehmet Fatih Öke ise özellikle dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin toplum yapısı üzerindeki etkilerine değindi. Öke, dijital içeriklerin gençler üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RTÜK İstanbul Temsilcisi Abdullah Yılmaz da medyanın toplumun karşısına çıkardığı rol modellerin özellikle gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti. Yılmaz, RTÜK tarafından bu alanda yürütülen güncel çalışmalar ve çözüm odaklı yaklaşımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Akademisyenler raporun keşifleri değerlendirdi

Toplantının devamında raporu hazırlayan akademisyenler, çalışmanın hazırlanma süreci ve elde edilen keşifler hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Akademisyenler ayrıca raporda ortaya konulan tespitlerin yeni çalışmalarla nasıl geliştirilebileceği ve daha kapsamlı şekilde ele alınabileceğine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantının ardından RTÜK Başkan Danışmanı Mehmet Fatih Öke ve RTÜK İstanbul Temsilcisi Abdullah Yılmaz, DPÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile Rektörlük makamında ağırlandı. Üniversite yönetimi, katkıları ve katılımları dolayısıyla RTÜK temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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