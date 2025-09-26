Down Sendromlu Savaş Yavuz'un Umre Hayali Gerçek Oldu

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan down sendromlu Savaş Yavuz'un hayali olan umre ziyareti gerçekleştirildi.

Feke ilçesinde Akoluk Camii'nde 4 yıldır görev yaptıktan sonra Mersin Mezitli ilçesine tayini çıkan imam Muhammed Doğaç, gitmeden yıllardır özel ilgi gösterdiği Down Sendromlu Savaş'a verdiği sözü tuttu. Savaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Muhammed Doğaç'ın girişimleriyle kutsal topraklara giderek umre ziyaretini gerçekleştirdi. Savaş kutsal topraklarda duydu dolu anlar yaşadı. İmam Doğaç'ta, Savaş'ın mutluğunu paylaşarak milyonların gönlüne dokundu.

İmam Muhammed Doğaç, Savaş ile aralarındaki gönül bağının Feke'de göreve başladıktan sonra camiye özel bireyleri davet etmesi ile başladığını söyledi. Doğaç," 2021 yılında genç bir imam hatip olarak köye atandım. Cemaat eksikliğini görünce eşimle birlikte camiyi yalnızca namaz kılınan bir yer olmaktan çıkarıp hayatın merkezi haline getirmek için projeler geliştirdik. 'Engelsiz Camii' projemizle engelli kardeşlerimize dokunduk. Down sendromlu kardeşimiz Savaş da camiye severek gelen, kalbimizde özel bir yeri olan evladımızdı. Geçtiğimiz Şubat ayında Umre görevim için kutsal topraklara gittiğimde her gün evinin penceresinden yolumu gözlediğini öğrendim. Görevim bitince hediyelerimle yanına koştuğumda gözyaşlarıyla sarıldık. O an sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o sırada onun umreye gitme arzusunu öğrendim. Söz verdim. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz de bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve bizi birlikte umreye gönderdi. Savaş'a verdiğim sözü tuttuk onun Kabe'de yaşadığı tarifsiz mutluluğa vesile olanlardan Allah Razı olsun" diye konuştu.

Down sendromlu Savaş Yavuz'un kutsal topraklardaki sevinci ise kameralara yansırken Kabe'yi ilk gördüğü anda yüzündeki tebessüm ve göz yaşı ise dikkat çekti. - ADANA