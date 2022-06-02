Döşemealtı'nda Ahenk Projesi Kapsamında Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi - Haberler

Döşemealtı Belediyesi ' Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi' (AHENK) kapsamında köy statüsünü kaybeden uzak mahallelerde bulunan okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı ile diş fırçalama teknikleri konulu eğitim vermeye başladı. Eğitimlerin sonunda Döşemealtı Belediyesi tarafından öğrencilere diş fırçası ve macunu hediye edilecek.

Proje kapsamında Döşemealtı Belediyesi Diş Hekimi Şenel Günal İltaş, ilk olarak Kovanlık İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi. İlk okul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim veren İltaş, doğru diş fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak anlattı. Antalya Valiliği tarafından uygulamaya konulan kentte ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan AHENK Projesi kapsamında, Döşemealtı'nın uzak mahallelerinde yer alan okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi verilmeye başlandı.

ÇOCUKLARA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

Döşemealtı Belediyesi'nin proje ortağı olduğu eğitim de Kovanlık İlkokulunun yanı sıra, Karataş İlkokulu, Karaeliler İlkokulu, Nursel Ayhan Kadam İlkokulu, Dağ İlkokulu, Killik İlkokulu, Kömürcüler İlkokulu ve Fatma Yusuf Bilgiç İlkokullarında öğrenim gören öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verilecek. Döşemealtı Belediyesi'nde görevli Diş Hekimi Şenel Günal İltaş, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini anlatan bir video izletirken, diş fırçalamanın ve doğru ağız bakımı yapmanın faydalarını anlatacak.

ANKA / Yerel