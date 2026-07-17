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Dörtyol'da yaz kuran kurslarına çocuklardan ilgi

Dörtyol'da yaz kuran kurslarına çocuklardan ilgi
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Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçe müftülüğü ve milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz kuran kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçe müftülüğü ile ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz kuran kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yaz kuran kursları çocukların sesleriyle şenlenmeye başladı. Dörtyol ilçesinde Kaymakam Mehmet Keklik, yaz kuran kurslarını ziyaret etti ve öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin manevi gelişimine ve değerler eğitimine katkı sağlayan kurslarda incelemelerde bulunan kaymakam Keklik, ilçe müftülüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Keklik, yaz kuran kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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