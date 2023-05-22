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Muğla'da etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Yerel Haberler

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı-Göktepe bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışının ardından yollar beyaza büründü.

Meteoroloji tarafından Muğla'ya gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Menteşe Yılanlı ve Göktepe bölgesindeki kırsal mahallelerin ulaşımında kullanılan yollar adeta beyaza bürüdü.

Muğla'da etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlanırken, Esençay Mahallesi yolu şiddetli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışını cep telefonunu ile çeken vatandaşlar beyaza bürünen yolları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Muğla'da etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Muğla'da etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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