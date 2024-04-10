Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda Mehmetçik Bayram Nöbetinde

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dumlu Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da nöbet başında. Son teknolojiyle donatılan Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gökyüzünü kontrol eden Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışı havadan gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. ANKA Haber Ajansı, elinde silahıyla nöbet tutan Mehmetçiğin komutanı aracılığıyla babası ile bayramlaştığı anları görüntüledi.

Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. "Doğunun Gözleri" konumunda olan Mehmetçik, Ramazan Bayramını da elinde silahıyla nöbetinin başında geçiriyor. Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan askerler, vatani görevlerini yerine getirmenin gururunu yaşıyor.

ANKA Haber Ajansı, elinde silahıyla nöbet tutan Mehmetçiğin komutanı aracılığı ile babasıyla görüşerek bayramlaştığı anları görüntüledi.

Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı, kendisine bağlı 10 radardan temin etmiş olduğu izleri kullanarak havadaki izlerin tespit, teşhis ve takibini yapıyor. Teşhis edilemeyen izler için ise hava savunma uçakları kullanılarak taktik işlemi başlatıp bölge genelinde tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmeye devam ediyor.

"DOĞU'NUN GÖZLERİ" OLARAK 7 GÜN 24 SAAT GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Bayramda da görevlerinin başında olduklarını ifade eden Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı Harekat Tim Tabur Komutanı Vekili, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı kendisine bağlı radarlardan temin ettiği bilgileri kullanarak havadaki izlerin tespit, teşhis ve takibini yapmaktadır. Teşhis edilemeyen izlere ise, hava savunma füze ve uçaklarımızı kullanarak, taktik işlem başlatmakta ve bölgemiz için tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmektedir. Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmaktadır ve bayramda da her zaman olduğu gibi görevinin başında olacaktır. Doğu'nun gözleri olarak her türlü şartta bölgemizi korumaya devam etmekteyiz. Bu vesile ile başta aziz şehitlerimizin aileleri ile fedakar gazilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün Türk milletinin bayramını kutluyor, uzaktaki ailelerimize selamlar ve saygılar iletiyor, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

Ramazan Bayramı Erzurum Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
title