Doğu Karadeniz'in risk haritası çıkartıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün raporda,nüfus yoğunluğuna göre sel ve afet olaylarında Doğu Karadeniz'de 1. derece Giresun Harşit Çayı, 2. derece Rize İkizdere ve 3.

Doğu Karadeniz'in risk haritası çıkartıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün raporda,nüfus yoğunluğuna göre sel ve afet olaylarında Doğu Karadeniz'de 1. derece Giresun Harşit Çayı, 2. derece Rize İkizdere ve 3. derece Trabzon Çaykara en riskli bölge olarak belirlendi

GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz'de sel ve afet olaylarında risk haritası çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığının hazırladığı, raporda Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde 5 askerin şehit olduğu bir iş makinesi operatörünün de kaybolduğu Harşit Vadisi nüfus yoğunluğuna göre birinci derece, Rize İkizdere İlçesi ikinci derece ve Trabzon Çaykara İlçesi ise üçüncü derece en riskli bölge olarak belirlendi.

-Harşit Çayı'nda 5 asker şehit, 1 iş makinesi operatörü kayıp olmuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor doğrultusunda önlem alınması gerektiğini ifade eden Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Cebeci, "Harşit Vadisi 160 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun çaylarından birisidir. Gümüşhane'nin dağlarından doğup Giresun'un Tirebolu ilçesinden denize dökülen Harşit Çayı'nın bulunduğu vadi Doğu Karadeniz'de en çok yağmur alan bölgedir. 22 Ağutos 2020 yılında Giresun'da yaşanan sel afetinde burada menfez çökmesi sonucu 5 askerimiz sel sularına kapılarak şehit oldu bir iş makinesi operatörü de halen bulunamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda nüfus oranına göre taşkında Doğu Karadeniz'de birinci derece riskli en yüksek yer olarak belirlenen Harşit Çayı'nın Tirebolu'da denize döküldüğü yerde 4 köy ve 3 mahalle risk altındadır. Tirebolu'nun Aslancık, Köseler, Halaçlı ve Örenkaya köyleriyle Balçıkbelen, Demirci, örliman mahalleleri olası bir afette dere tabanının 25-30 metre düşmesinden kaynaklı vadiye akma durumu vardır. Bu rapor doğrultusunda bu vadide can ve mal kayıplarının önlenmesi adına acilen bir önlem alınmasını öneriyoruz" dedi