Doğu Ekpresi Erzincan'da Heyelan Nedeniyle Yolda Kaldı

(ERZURUM) - Ankara- Kars seferini yapan Doğu Ekpresi, Erzincan'ın Tercan ilçesine 34 kilometre mesafede, heyelan nedeniyle yolda kaldı. Tren, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yoluna devam etti.

Ankara- Kars seferini yapan Doğu Ekpresi, Erzincan'ın Tercan ilçesine 34 kilometre mesafedeki Demirkapı mevkisinde saat 15.00 sıralarında heyelan nedeniyle durdu. Tercan'dan gelen ekipler, kapanan rayları açmak çalışma başlattı. Bu sırada yolcular trenden inerek yolun açılmasını bekledi.

Edinilen bilgiye göre; yoğun yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle rayları dolduran toprak ve çakıl birikintisi temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Yaklaşık bir buçuk saat bekleyen yolcular, trenin ani fren yaparak ilk toprak birikintisinden geçtiğini, şans eseri raylardan çıkmadığını anlattı. Tren, rayların temizlenmesinin ardından 16.30 sıralarında tekrar Kars'a hareket etti.