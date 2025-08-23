Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'na Yeni Başkan Seçildi

Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Malatya illerinden gazeteciler cemiyetlerinin üye olduğu Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun genel kurulunda başkanlığa, DAGC Başkan Vekili İrfan Tarakçıoğlu seçildi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) olağan genel kurulu yapıldı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin (DAGC) Erzurum'daki merkezinde yapılan genel kurulda, Genel Başkanlığa Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili İrfan Tarakçıoğlu seçildi.

Genel kurulun açılışında konuşan DAGC Başkanı Ayhan Türkez, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) çatısı altında bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nu önümüzdeki süreçte daha etkin bir pozisyona taşımak için her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ederek, DGF çatışı altında güçlü bir birliktelik oluşturduklarını, sorunların çözümü noktasında birlik ve beraberlik içerisinde çaba ortaya koyacaklarını söyledi.

Genel kurulda daha sonra divan heyeti oluşturuldu. Divan başkanlığına Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaattin Arslan, yardımcılıklarına Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkan Serkan Gürtürk, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş, divan katiplikliğine ise Serhat Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Deniz Başlı getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunmasından sonra yönetim ve denetim kurulları oy birliği ile ibra edildi.

Toplantıda daha sonra yeni yönetim, denetim, onur ve yüksek istişare kurulu ile Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu delegelikleri için seçim yapıldı.

Katılımcıların oy birliği ile Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığına Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili İrfan Tarakçıoğlu seçildi.

DGF Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine; Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Serhat Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Deniz Başlı, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaattin Arslan, Iğdır İletişimciler ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı İsmail Aras, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş ve Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Güntürk,

Yönetim Kurulu yedek üyeliklere Cihat İncesu (Erzurum DAGC), Nesip Yüzak (Ağrı), Mahmud Arda (Bingöl), Günay Nuh (Ardahan), Recep Onur Çetin (Erzincan) seçildi.

Denetim kurulu üyeliklerine Olgun Yıldız (Ardahan), Erhan Hacıkasımoğlu (Iğdır), Erhan Baydar (Ağrı), yedek üyeliklere ise; Çiğdem Doğan (Ağrı), Ali Yıldırım (Bingöl), M.Emin Sevilir (Erzincan),

Onur kuruluna; DAGC Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Halis Olcay (Bitlis), Salih Şahin (Kars), Aydın Deniz (Iğdır), Serdar Ünsal (Iğdır), Mehmet Alkan (Ardahan),

Yüksek İstişare Kuruluna ise; Esat Bindesen (Erzurum DAGC), Coşkun Kamaç (Elazığ), Tacettin Durmuş (Kars), Seren Atasever (Erzincan), Erkan Olcay (Bitlis), Alican Alibeyoğlu (Kars), Ramazan Berdibek (Bingöl), ve Kamil Can Kılıç (Elazığ) getirildi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu delegeliklerine ise; İrfan Tarakçıoğlu, Ayhan Türkez, Cihat İncesu (Erzurum DAGC), Deniz Başlı, Olgun Yıldız (Ardahan), Alaattin Arslan, Nesip Yüzak (Ağrı), İsmail Aras (Iğdır), Yargıç Harmankaya (Kars), Emrullah Özbey (Muş), Zeki Demirbaş (Erzincan), Serkan Gürtürk, Coşkun Kamaç (Elazığ), Mahmud Arda (Bingöl), Halis Olcay, Vahit Olcay (Bitlis), Vahap Güner, Ali Er (Malatya) seçildi.

Genel kurul sonunda bir konuşma yapan DGF Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, kurucu genel başkan Feridun Fazıl Özsoy'a hizmetleri için teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içerisinde devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımaya, meslek çalışanları ve basın kuruluşlarının sorunlarının çözümü noktasında gayret göstereceklerini söyledi. - ERZURUM