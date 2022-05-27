Doğa Fotoğrafçısı Fahri Tunç: Kaçak Avcılar, Tuz Gölü'nde Kuşları Avlayarak Doğal Yaşama Çok Büyük Darbe Vuruyor - Haberler

KEMAL ONUR ATALAY

Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, kaçak avcıların Tuz Gölü'nde konaklayan çok sayıda kuş türüne zarar verdiğini belirterek, "Bu bölgeye göç yolundan gelen birçok kuşun eti yenmez. Evet, ördek var ama onun da bir sezonu var. Yalnız kaçak avcılar, sırf iddia uğruna, birçok eti yenmeyen kuşu avlayarak doğal yaşama çok büyük darbe vuruyorlar. Bizler, avcılar tarafından vurulmuş birçok yaralı flamingoyu Konya'ya götürerek tedavi ettirdik" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Fahri Tunç, yasak olmasına rağmen avcıların Tuz Gölü'nde konaklayan birçok kuş türüne zarar verdiğini söyledi. Tuz Gölü'nde tanık olduklarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan Tunç, "Bu bölge, 'özel çevre koruma alanı' statüsünde. Burada bırakın av yapmayı, burada herhangi bir inşaat yapamazsınız, buradan herhangi bir yol açamazsınız" diye konuştu.

"İDDİA İÇİN FLAMİNGO VURUYORLAR"

Tuz Gölü koruma alanının ava açılmasının tehlikelerine dikkat çeken Fahri Tunç, şunları söyledi:

"Ne gariptir ki geçtiğimiz yıllarda bu bölge ava açıldı. Koruma bölgesi olmasına rağmen buranın ava açılması konusunda biz uyarılarımızı yaptık. Bu yapılan yanlıştan döndüler. Bu havza ava kapatıldı. Yalnız bu bölgede kaçak avcılar çok fazla. Bölgenin geniş olması ve milli parklar personelinin yetersiz olması, bu bölgeyi kaçak avcılar için cazip bir hale getiriyor. Burası uçsuz bucaksız bir vaha ve bir sulak alan. Aksaray İl Özel İdaresi, bu havzanın ilerisinde, Ağa Gölü diye bir yer var, oraya ulaşmak için yol yapıyor. Ama kaçak avcılar, traktörlerin arkasına pulluk takarak bu yolları tahrip ediyorlar. İl Özel İdaresi'nin bu yolları açma nedeni, bu bölgeyi denetlemek. Kaçak avcılar da bu yolları tahrip ediyorlar."

Bilinçsiz ve kaçak avcıların iddiaya girerek flamingoları vurduklarını iddia eden Fahri Tunç, "Bu bölgeye göç yolundan gelen birçok kuşun eti yenmez. Evet, ördek var ama onun da bir sezonu var. Yalnız kaçak avcılar, sırf iddia uğruna, birçok eti yenmeyen kuşu avlayarak doğal yaşama çok büyük darbe vuruyorlar. Bizler, avcılar tarafından vurulmuş birçok yaralı flamingoyu Konya'ya götürerek tedavi ettirdik" dedi.

"AVCILARI UYARMAK GEREKLİ"

Fahri Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi için yetkililer elinden geleni yapıyor, ama maalesef bilinçsiz insan her yerde var. Bizlere düşen görev, onları uyarmak ve yetkililerin dikkatini çekebilmek. Avcılık yaptığım dönemlerde bir doğa fotoğrafçısı ile tanışmam benim hayatımı değiştirdi. Doğa fotoğrafçısı, resim çekmek için bana ulaşmıştı. Bölgeyi çok iyi bildiğim için, geldiğinde benim elime fotoğraf makinesini verdi. Ben de ilk kez 'bıyıklı baştankara' isimli bir kuşun fotoğrafını çektim ve o gün av tüfeğimi kılıfına koydum. O gün bugündür kılıfını açmadım. O canları canlı görüp, onların yaşamlarını izlemek, güzelliklerini resmetmek beni daha fazla cezbetti. Avcılığı tamamen bıraktım. Avcı arkadaşlara da en büyük tavsiyem bu olur. Umarım bir gün herkes, av tüfeklerinin yerine fotoğraf makinelerini ellerine alırlar. Fotoğraf makineleriyle onlara daha çok yaşam hakkı tanır ve ölümsüzleştirirler."

"2 ÖRDEK TÜRÜ YOK OLDU"

"Zevk için yapılan avcılık kesinlikle bir katliamdır, cinayettir" diyen Tunç, bilinçsiz avlanma yüzünden birçok türün yok olduğunu, Türkiye'de 'yaz ördeği' ve 'boz ördek' diye bilinen iki kuş neslinin yok olduğunu söyledi. Tunç, "Avcılar ile konuşun, birçok türün yok olduğunu kendileri zaten sizlere söyleyecektir. Avcılığı bırakıp hayvan neslinin devamına yardımcı olun" diye konuştu.