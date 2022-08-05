Diyarbakır haber: Diyarbakır'da kardeşlerin toplu sünnet mutluluğu - Haberler

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Diyarbakır haber: Diyarbakır'da kardeşlerin toplu sünnet mutluluğu

Diyarbakır haber: Diyarbakır'da kardeşlerin toplu sünnet mutluluğu

Gelen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ilçede yapılan hane ziyaretlerinde sünnet olamadıkları öğrenilen Masup, Miraç ve Zübeyir kardeşler, Başkan Murat Beşikci'nin talimatları ile sünnet ettirildi.

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Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ilçede yapılan hane ziyaretlerinde sünnet olamadıkları öğrenilen Masup, Miraç ve Zübeyir kardeşler, Başkan Murat Beşikci'nin talimatları ile sünnet ettirildi.

Yenişehir Belediyesi, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İlçede hane ziyaretleri çerçevesinde Akar ailesiyle bir araya gelen Başkan Beşikci, 10 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşin sünnet ettirilmediği bilgisini alınca üç kardeş, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde gerekli tahlilleri yapıldıktan sonra sünnet ettirilip giysi yardımında bulunuldu.

Başkan Beşikci, "Ziyaretlerimiz sırasında da arkadaşlarımız gerekli notları alıyor. Akar ailemizin de 4, 10 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuğunun sünnet ettirilmediğinin bilgisini alınca belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz hemen gerekli çalışmalara başladılar. Bizler vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için buradayız. Onların her türlü sorunu çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çocuklarının sünnet ettirildiği için çok mutlu olduğunu belirten anne Saadet Akar ise başkanın talimatları kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Akar, "Başkan'ım bizi çok mutlu etti. Eşimle uzun zamandan beridir çocuklarımızı sünnet ettirmeyi istiyorduk. Fakat her defasında bir sorunla karşılaştık. Başkanımızın sayesinde hem birkaç gün içinde çocuklarımızın sünnet işlemi gerçekleştirildi hem de çocuklarıma hediyeler verildi. Allah razı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Yenişehir Devlet Hastanesi Yenişehir Çocuk Yerel Haberler

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