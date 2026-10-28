Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da sürücü 'dikkat acemiyim' yazısını arka cama yapıştırıp trafiğe çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir sürücü, 'dikkat acemiyim' yazılı kağıdı şeffaf dosyaya koyup otomobilin arka camına yapıştırarak trafiğe çıktı. Kent merkezi Elazığ Bulvarı'nda dikkatli ilerleyen sürücünün o anları, arkasında seyir halindeki başka bir otomobilden görüntülendi.

Diyarbakır'da bir sürücü, "dikkat acemiyim" yazısını otomobilin camına yapıştırarak trafiğe çıktı.

Kent merkezi Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobildeki yazı dikkat çekti. Sürücü, "dikkat acemiyim" yazılı kağıdı şeffaf dosya içerisine bırakıp otomobilin arka camına yapıştırdığı görüldü. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücü, gideceği yerin güzergahında ilerledi.

O anlar arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilden görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen sürücü fark etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

Eşini öpmelere doyamadı! İyi ki doğdun aşk
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti

Genç kadını güpegündüz kaçırmaya çalıştı! Çıplak halde yakalandı
Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu

Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu! İşte o anlar
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltı

Böyle öğretmen olmaz olsun! Suçu çok ağır
Almanya’da yayınlanan moda yarışmasında jüri üyesi yarışmacıya fincan fırlattı

Moda yarışmasında jüri üyesi çıldırdı: Masaya vurup, fincanı fırlattı
Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler: Gazze'de kutlama yapılmasını mı istiyorsunuz?

Netanyahu yanlısı kadından skandal sözler