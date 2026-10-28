Diyarbakır'da sürücü 'dikkat acemiyim' yazısını arka cama yapıştırıp trafiğe çıktı

Diyarbakır'da sürücü 'dikkat acemiyim' yazısını arka cama yapıştırıp trafiğe çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da bir sürücü, 'dikkat acemiyim' yazılı kağıdı şeffaf dosyaya koyup otomobilin arka camına yapıştırarak trafiğe çıktı. Kent merkezi Elazığ Bulvarı'nda dikkatli ilerleyen sürücünün o anları, arkasında seyir halindeki başka bir otomobilden görüntülendi.
Diyarbakır'da bir sürücü, "dikkat acemiyim" yazısını otomobilin camına yapıştırarak trafiğe çıktı.
Kent merkezi Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobildeki yazı dikkat çekti. Sürücü, "dikkat acemiyim" yazılı kağıdı şeffaf dosya içerisine bırakıp otomobilin arka camına yapıştırdığı görüldü. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücü, gideceği yerin güzergahında ilerledi.
O anlar arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilden görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı