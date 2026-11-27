Diyarbakır'da ustalar, araç sahiplerini kar yağışı öncesi kış lastiklerini takmaları konusunda uyardı.

Sadece zorunlu araçların kış lastiği taktığını belirten ustalar normal araçların da kış lastiği takması gerektiğini söyledi. Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesinde lastik işletmecisi olan Veysel Avcı, 15 Kasım itibarıyla kış lastiği değişimi zorunluluğu başladığını hatırlattı. Avcı, "Bu tarihten itibaren yazlık lastiklerimizi çıkarıp kışlık lastiklere geçelim. Aksi takdirde trafik cezasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Geçen seneki kışı hep birlikte gördük. Bir anda yoğunluk oluştu ve bu süreçte lastik değişimlerine bile yetişemedik. Hatta lastik sıkıntısı dahi yaşadık. Bu tür sorunları yaşamamak için lastiklerimizi erkenden değiştirelim. Hem ceza yemeyelim hem de güvenliğimizi riske atmayalım. 15 Kasım itibarıyla ticari araçlarda kış lastiğine geçiş zorunludur. Ticari kamyon, kamyonet ve çekici gibi araçlarda lastik değişiminin yapılması gerekiyor. Lastik, aracın ayağıdır, ayakkabısıdır. Lastiklerimizi zamanında değiştirmezsek sürüş konforumuz düşer ve fren mesafemiz olumsuz etkilenir. Bu nedenle lastik değişimini ihmal etmememiz gerekiyor" dedi.

Kış aylarında ayrıca akülerin bakımlarının da yapılması gerektiğini ifade eden Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Akülerimizi de kontrol ettirelim. Kış aylarında genellikle akülerde sıkıntı yaşanıyor. Özellikle bitmek üzere olan aküler, kış aylarında bir anda arıza vermeye başlayabiliyor. Akü aracın kalbidir. Bu nedenle lastiklerimizle birlikte akülerimizi de kontrol ettirmemizi tavsiye ediyoruz. Kışın yazlık lastik kullanırsak ses yapar ve fren mesafesi olumsuz etkilenir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yazın yazlık, kışın kışlık lastik kullandığımız zaman lastiklerimiz daha uzun ömürlü olur. Ayrıca 10 bin kilometrede bir lastiklerimize rotasyon yapalım. Yani ön lastikleri arkaya, arka lastikleri öne alalım. Böylece lastiklerde dengeli bir aşınma sağlanır ve hepsi birlikte aşınmış olur. Bu işlemler sırasında rot ayarımızı da kontrol ettirelim. Araçlarımızda sabahları çalıştırma sırasında zorlanmalar yaşanıyorsa ya da ekranda herhangi bir uyarı veriyorsa bu süreçte bir oto elektrikçiye giderek kontrollerimizi yaptıralım. Zaten cihazla gerekli kontroller yapılıyor. Akü arızalıysa değişimi gerçekleştiriliyor. Tabii bu süreçte araca uygun, doğru akünün seçilmesi de gerekiyor. Can güvenliğimiz için kış lastiklerimizi kış aylarında mutlaka takıp kullanalım. Trafik kazalarının oranını düşürmek ve güvenliğimizi sağlamak için kış lastiği kullanımına dikkat edelim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı