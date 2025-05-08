Diyarbakır'da İlk ArtTigris Sanat Fuarı 2025'te Gerçekleşecek

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve ArtTigris Fuarcılık tarafından 18-21 Eylül 2025 tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "ArtTigris Sanat Fuarı" lansmanı yapıldı.

ArtTigris Sanat Fuarı, 18 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında Diyarbakır Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bölgenin ilk sanat fuarı olarak yaşama geçecek olan bu etkinlik, bienal, festival ve fuar şeklinde hazırlanıyor. Türkiye'nin tüm illerinden ve komşu ülkelerden galerilerin, sanatçı birliklerinin, sanatla ilgili yapılan her alacağı fuarda, resim, heykel, seramik, grafik, fotoğraf, yerleştirme, dijital art, yeni medya, sanatsal malzemeler, koleksiyonlar, sanatsal yayınlar yer alacak.

Diyarbakır Gastro İnnovasyon Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen lansman toplantısında konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ı fuar merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye'de İstanbul ve Ankara dışında ilk kez ArtTigris Sanat Fuarı Diyarbakır'da düzenleneceğine dikkat çeken Kaya, "DTSO olarak kentimize bir fuar merkezi kazandırmak adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde Diyarbakır'ı Türkiye'nin sayılı fuarcılık merkezlerinden biri haline getirdik. 2025 yılı içerisinde dört fuar gerçekleştirdik ve yılı toplamda 8 fuarla kapatacağız. Türkiye'de İstanbul ve Ankara dışında ilk kez ArtTigris Sanat Fuarı Diyarbakır'da düzenlenecek. Böylece Diyarbakır, Art fuarlarının üçüncü merkezi olacak. Bu özel fuar, Mezopotamya'nın iki kadim nehrinden biri olan Dicle'nin Latince ismiyle, "ArtTigris" adını taşıyor. Kentimizin sanatçıları, kültür insanları ve ressamları bu fuarın önemli paydaşları arasında yer alacak. Kentimizin sanatçıları, kültür insanları ve ressamları bu fuarda önemli bir rol üstlenecek. Diyarbakır'ın kültürel ve sanatsal birikimini ulusal ve uluslararası alanda görünür kılacak" dedi.

'Fuar 4 gün boyunca 20 söyleşi, 4 konser, dinletiler ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak'

DTSO Başkanı Kaya'nın ardından söz alan ArtTigris Fuarcılık Başkanı Bilgin Aygül, galerilerin ve sanatla ilgili yapıların çatısı altında sanatçıların yer alacağı fuarın dört gün boyunca 20 söyleşi, 4 konser, dinletiler ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Fuarın ismini aldığı Dicle Nehri'nin Mezopotamya'nın iki büyük can damarından biri olduğunu aktaran Aygül, "Tarih boyunca Sümerler, Asurlar, Babiller ve Osmanlılar gibi büyük medeniyetler bu nehrin etrafında şekillenmiştir. Dicle, yalnızca bir su kaynağı değil; aynı zamanda bir kültür, sanat ve tarih hazinesidir. Nehrin suladığı topraklar, ilk yazılı tabletlerden taş kabartmalara, mimari ve sanatlarına kadar pek çok formda toplumsal dönüşümün izlerini taşır. Mezopotamya Fuar Merkezi'nde 18 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında ArtTigris, sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanat severleri Mezopotamya'nın kalbinde bir araya getirerek, geçmişten ilham alan sanat eserlerinin günümüz estetiğiyle buluştuğu bir platform olmanın yanı sıra, bölgenin sanat ekonomisine katkı sağlamayı da hedeflemektedir" şeklinde konuştu.