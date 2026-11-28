Diyarbakır'da bel ağrısı şikayetiyle fizik tedavi görmek için hastaneye başvuran Şiyar Altundağ'ın, tedavi sürecinde belinde yaralar oluştuğu ve enfeksiyon nedeniyle acil ameliyata alındığı iddia edildi. Oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarından hastaneyi sorumlu tutan baba Mehmet Altundağ, savcılığa suç duyurusunda bulunarak CİMER'e de başvurdu.

Şiyar Altundağ (30), belindeki ağrı nedeniyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada 15 günlük fizik tedavi programına alınan Altundağ'ın, tedavi sürecinde bel bölgesinde 8-10 yara oluştuğu öne sürüldü. Şeker hastası olduğunu da sağlık personeline bildirdiğini ileri süren Altundağ, tedavi sonrasında sağlık durumunun kötüleştiğini ifade etti.

Oğlunun yaşadığı süreci anlatan baba Mehmet Altundağ, yıllar önce kendisinin de aynı hastanede fizik tedavi gördüğünü ve tedavi sonrasında kolundaki ağrıların arttığını söyledi. Altı ay boyunca şiddetli ağrılar çektiğini ve özel hastanelerde tedavi görmek zorunda kaldığını ifade eden Altundağ, bu nedenle oğlunu fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyardığını ancak oğlunun kendisini dinlemediğini ifade etti.

Oğlunun belinde yaralar oluşması üzerine fizik tedaviye ara verdiklerini anlatan baba Altundağ, hastane yetkililerinin tedavinin yarım kalmaması için kendilerini yeniden aradığını söyledi. Oğlunun tedaviye tekrar başlamasından dört gün sonra belindeki yaralardan birinin kötüleştiğini ve yoğun iltihap oluştuğunu öne süren Altundağ, annesinin kendisini telefonla arayarak yardım istediğini belirtti.

Oğlunu hastaneye götürdüklerinde cerrahın muayene sonrası acil müdahale gerektiğini söylediğini aktaran baba Altundağ, enfeksiyonun kana karışması halinde hayati tehlike oluşabileceğinin kendilerine ifade edildiğini belirtti. Şiyar Altundağ'ın acil ameliyata alındığını ve iltihabın boşaltıldığını anlatan baba, yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve CİMER'e de başvurduğunu kaydetti.

"Çocuğumu bu hale getirenler başkalarına da aynısını yaşatmasın"

Oğlunun yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Mehmet Altundağ, "Yıllar önce ben de fizik tedavi gördüm. Tedaviden sonra kolumdaki ağrılar arttı. Altı ay boyunca bir saniye bile rahat uyuyamadım. Özel hastanelere giderek elimdeki, avucumdaki bütün parayı tedavi için harcadım. Oğluma da bunları anlatarak fizik tedaviye gitmemesi konusunda uyarıda bulundum. Ancak beni dinlemedi. Oğlumun yaşadıklarını gördükten sonra bir baba olarak savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Çocuğumu bu hale getirenler yarın öbür gün başkalarına da aynısını yaşatmasın. CİMER'e de başvurdum, fotoğrafları gönderdim. Gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Çocuğumun tedavisinin yeniden yapılmasını ve sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hangi hastanede tedavi ettireceklerse gerekeni yapsınlar. Ayrıca oğlum şeker hastası. Tedavi uygulanırken bu durumun da göz önünde bulundurulması gerekiyordu" dedi.

"Hastaneye gitmeden önce hiçbir şeyim yoktu"

Yaşadığı süreci anlatan Şiyar Altundağ ise belindeki hafif ağrı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Ufak bir ağrım vardı. Fizik tedaviye gittim. Bana 15 gün fizik tedavi göreceğimi söylediler. Şeker hastası olduğumu da belirttim. Hastaneye gitmeden önce hiçbir şeyim yoktu. Tedaviden sonra bu hale geldim. İltihap oluşunca acile gittim. Acilde iltihabın hemen alınması gerektiğini söylediler ve doğrudan ameliyata aldılar. İltihabı boşalttılar, ardından taburcu ettiler. Hastaneye sağlıklı gittim, yaşadıklarımın ardından adeta yarım adam olarak çıktım" diye konuştu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin hastanenin açıklaması olmayacağını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı