Diyarbakır'da Bilim ve Teknoloji Hackathonu Başladı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Diyarbakır AB Bilgi Merkezi, Nasa Space Apps Challenge Diyarbakır, TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında "Bilim ve Teknoloji (Nasa Space Apps Challenge) Hackathonu" başladı.

DTSO'da düzenlenen açılış programına katılan Diyarbakır AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Mehmet Nezir Güneş, bu tür etkinlikler ile özellikle öğrencileri ve gençleri Avrupa Birliği'nin Bilim ve Teknoloji Programları ve hibe mekanizmalarından haberdar etmek, yarışmada geliştirdikleri projeleri AB fonlarından destek alarak hem büyütüp hem de sürdürülebilir olmasına katkı sunmaya kapı araladığını söyledi.

Güneş, "Örneğin, Dijital Avrupa Programının öncelikli alanları Süper Bilgisayarlar, Yapay Zeka, Siber Güvenlik ve Güven, İleri Dijital Beceriler, Dijital Kapasitelerin Oluşturulması ve Yarı İletkenlerdir. Ufuk Avrupa Programı ise Avrupa Birliği'nin bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmek ve rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla Birlik hedefleri doğrultusunda tüm araştırma faaliyetlerini teşvik etmektedir. EUREKA Programı, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmektedir. Yapay Zeka Yasasıyla da bir yandan iç pazarın işleyişinin geliştirilmesini, diğer yandan insan odaklı ve güvenilir Yapay Zeka teknolojilerinin benimsenmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir" dedi.

"Nüfusumuzun üçte birinden fazlası gençlerden oluşuyor"

TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Vedat Elibal da Diyarbakır'ın, Türkiye'nin en genç nüfus oranına sahip illerinden biri olduğunu hatırlattı.

Elibal; "Nüfusumuzun üçte birinden fazlası gençlerden oluşuyor. Bu tablo, bizlere hem büyük bir fırsat hem de sorumluluk yüklüyor.

Çünkü gençlerimizin enerjisi ve hayal gücü, doğru yönlendirildiğinde şehrimizi sadece Türkiye'de değil dünyada da rekabet gücü yüksek bir girişimcilik merkezi haline getirebilir.

Ama aynı zamanda işsizlik, göç ve umutsuzluk gibi sorunlarla karşılaşmamak için onlara alan açmamız, cesaret vermemiz gerekiyor.

İşte tam da bu nedenle Diyarbakır Ticaret ve Sanayii Odası AB Bilgi Merkezi,TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu olarak bu tür organizasyonlarda gençlere fırsat oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Açılış programına Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bayındır ve Happy Hacking Space Kurucusu Doğan Can Bakır da katıldı.

Eş zamanlı 166 ülkede gerçekleştirilen ve katılımcıların uzay, iklim, çevre ve teknoloji alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmesini amaçlayan etkinlik farklı okullardan gelen öğrencilerle toplam 19 takım oluşturularak ürettikleri projeyi juriye sunacak. - DİYARBAKIR