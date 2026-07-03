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Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü

Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
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2026 Dünya Kupası'nda Meksika'nın Çekya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmesini kutlayan taraftarların arasına otomobiliyle dalan sürücü en az 17 kişiyi yaraladı. Kazanın ardından öfkeli kalabalık tarafından darbedilen sürücü, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Meksika'nın Çekya'yı 3-0 yenerek üst tura çıktığı 2026 Dünya Kupası maçı sonrası kutlama yapan taraftarların arasına otomobil daldı, en az 17 kişi yaralandı.
  • Sürücü Roberto Arellano Acevedo, öfkeli kalabalık tarafından linç edilerek başına aldığı darbeler ve iç organ yaralanmaları nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili hem kaza hem de linç soruşturması başlatıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'nın Çekya'yı 3-0 mağlup ederek üst tura yükselmesini kutlayan taraftarların arasına otomobiliyle dalan sürücü, öfkeli kalabalık tarafından linç edildi. Ağır yaralanan sürücünün yaşamını yitirdiği açıklandı.

KUTLAMALAR FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Meksika'nın Baja California Sur eyaletine bağlı Los Cabos kentinde yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'nın Çekya'yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmesini kutlayan taraftarların arasına, Roberto Arellano Acevedo'nun kullandığı otomobil daldı.

Araç, Cabo San Lucas Bulvarı'nda onlarca taraftarın arasına girerken, ilk belirlemelere göre en az 17 kişi yaralandı.

ÖFKELİ KALABALIK LİNÇ ETTİ

Kazanın ardından öfkelenen kalabalık, sürücüyü araçtan indirerek darbetti. Ağır şekilde yaralanan Roberto Arellano Acevedo'nun, başına aldığı darbeler ve iç organlarında oluşan ağır yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan trajedinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hem taraftarların arasına giren aracın neden olduğu kazayı hem de sürücünün darbedilerek hayatını kaybetmesine ilişkin süreci incelemeye aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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